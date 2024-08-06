أولمبياد باريس - تأهل عبد اللطيف منيع لمباراة البرونزية.. ومؤمن يودع في المصارعة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 12:38

كتب : محمد سمير

عبد اللطيف منيع - مصارعة رومانية

تأهل عبد اللطيف منيع لاعب منافسات المصارعة الرومانية المصري إلى مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس.

ونجح عبد اللطيف منيع في التأهل عن طريق منافسات الترضية للاعبين الخاسرين من المتأهلين للمباراة النهائية.

وتغلب عبد اللطيف منيع على البلغاري كيريل ميلوف بنتيجة 6-4 ليتأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 130 كجم.

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ويلعب عبد اللطيف منيع أمام الصيني لينج زي مينج على مباراة الميدالية البرونزية.

تنطلق منافسات النهائيات في تمام السابعة والنصف مساء ومن المتوقع أن تكون مواجهة عبد اللطيف منيع أمام الصيني لينج زي مينج الساعة 8:25 مساء.

وفي نفس السياق خسر مؤمن ربيع لاعب وزن 60 كجم لمنافسات الترضية أمام الفنزويلي رايبر رودريجيز بنتيجة 12-1.

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من هو عبد اللطيف منيع

ابن محافظة الدقهلية، ساعد والده في ورشة الخراطة الخاصة بهم في دكرنس مسقط رأسه، وبدأ مسيرته مع المصارعة بعمر 8 سنوات في نادي دكرنس، ويشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

كان يحب متابعة مسلسل "بكار" في مرحلة الطفولة.

تخرج من كلية تجارة جامعة المنصورة، وفي 2018 تعرض للسطو من قِبل فردين وأصيب في يده بطعنة سكين.

وحصد منيع بطولة إفريقيا 15 مرة من قبل كما حقق فضية بطولة روما الدولية إحدى بطولات التصنيف العالمي.

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قبل المشاركة في طوكيو 2020 شكا منيع من عدم توفير مدرب خاص له، وتم حل الأزمة لكنه ودع بشكل مبكر.

يلعب عبد اللطيف منيع في منافسات المصارعة الرومانية لوزن فوق الـ 130 كجم، ويحتل حاليا المركز الثاني في التصنيف العالمي.

بسبب الوزن وقلة عدد اللاعبين في الوزن يعاني في التدريبات داخل مصر في ظل قلة المعسكرات الخارجية.

عانى منيع قبل التأهل لأولمبياد باريس بسبب ظروف والده الصحية إذ خضع والده لجراحة دقيقة في القلب قبل ساعات من مباراة حسم تأهله للأولمبياد إلا أن كلمات والده كان لها مفعول السحر إذ تحدث معه وطالبه بالتركيز في مباراة الحسم من أجل إسعاد 120 مليون مصري.

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