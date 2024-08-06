أولمبياد باريس – غطس.. محمد فاروق يودع المنافسات

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

محمد فاروق - غطس - أولمبياد باريس 2024

ودع محمد فاروق منافسات أولمبياد باريس 2024 للغطس 3م سلم متحرك من التصفيات التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وحل محمد فاروق في المركز 23 من أصل 25 لاعبا.

ويحصل كل لاعب على 6 محاولات للغطس بطرق مختلفة ثم يتم تقييمه من قبل لجنة الحكام.

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وجاءت نتائج محاولات محمد فاروق كالتالي:

المحاولة الأولى: 65.10

المحاولة الثانية: 56.10

المحاولة الثالثة: 34.50

المحاولة الرابعة: 43.50

المحاولة الخامسة: 61.20

المحاولة السادسة: 57.00

إجمالي المجموع: 317.40

ويصعد إلى النهائيات أول 18 متسابقا.

من هو محمد فاروق؟

مواليد 13 ديسمبر 2002، ويلعب لنادي هيليوبوليس.

شقيقته جنا تمارس رياضة الجمباز الفني وتلعب لنادي الصيد وكانت قد حصلت على برونزية جهاز المتوازي ببطولة الفراعنة الدولية.

يؤمن بفضل والدته ومقولته لها "لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه اليوم لولا وجودك".

حصد ذهبية منافسات سلم 3م متحرك وذهبية زوجي الرجال وزوجي المختلط في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

يدرس في جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

احتل المركز الـ 13 في بطولة العالم فبراير الماضي.

أولمبياد باريس محمد فاروق
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