أولمبياد باريس – بدا مصابا.. إيهاب عبد الرحمن يودع منافسات رمي الرمح من التصفيات

ودع إيهاب عبد الرحمن البطل المصري في رمي الرمح منافسات أولمبياد باريس 2024 من التصفيات.

وخلال رميته الأولى وصلت الرمية إلى 72.98 مترا.

لكن في المحاولة الثانية وأثناء رميه للرمح أمسك إيهاب بيده وقدمه وبدا أنه يعاني من إصابة وكانت تلك المحاولة خاطئة.

وبعدها كانت المحاولة الثالثة خاطئة كذلك.

واحتل إيهاب المركز الـ15 وقبل الأخير في مجموعته التي تضم 16 لاعبا.

وفي منافسات رمي الرمح يتأهل من يستطيع الوصول لـ84 مترا أو أكثر أو أول 12 متسابقا من خلال مجموعتي التصفيات والتي تضم كل منهما 16 لاعبا.

من هو إيهاب عبد الرحمن؟

مواليد 1 مايو 1989.

بدأ بطولاته الدولية في منافسات رمي الرمح عندما في دورة ألعاب البحر المتوسط 2009 وحقق المركز الخامس.

تخرج عام 2018 بدرجة الماجستير من كلية التربية البدنية، وحصل على درجة الدكتوراه في التربية البدنية أغسطس 2023.

بدأ ممارسة كرة القدم قبل أن يلاحظه معلمه في المدرسة يرمي الكرة على بعد 40 مترا من وضعية الوقوف وينصحه بلعب رياضة رمي الرمح لأنه في حال تحقيق ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية سيحصل على درجات أعلى في المدرسة.

يثق في إمكانية تحقيقه ميدالية أولمبية رغم وصوله لـ 35عاما، مستشهدا بالتشيكي فيتسلاف فيسيلي الذي حقق برونزية طوكيو بعمر الـ39، وهو ما يمنحه حافزا للاستمرار حتى لوس أنجلوس 2028.

يلعب للنادي الأهلي المصري ويشجع فريقه في كرة القدم بينما عالميا يشجع ريال مدريد.

كاد أن يعتزل مبكرا في 2011 بسبب مشكلة في الظهر حرمته من التدريب 3 أشهر قبل أن يخضع لتدريبات يومية لتقوية الظهر.

تعرض لعدة إصابات خلال مشواره لكن اللقطة الأبرز كانت إيجابية عينته في اختبار المنشطات بأبريل 2016 وتم استبعاده لمدة عامين مما تسبب في غيابه عن أولمبياد ريو 2016 رغم تأهله، ودافع عبد الرحمن عن نفسه بأن إيجابية الاختبار بسبب مكمل غذائي كان يعتقد عدم وجود مواد محظورة فيه.

بات أول مصري يفوز بميدالية في بطولة العالم لمنافسات رمي الرمح عندما حصد فضية 2015، وغاب عن نهائي أولمبياد طوكيو بفارق مركز واحد فقط في الترتيب العام بالدور الترتيبي.