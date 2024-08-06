أولمبياد باريس – بدا مصابا.. إيهاب عبد الرحمن يودع منافسات رمي الرمح من التصفيات

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

إيهاب عبد الرحمن - رمي الرمح - أولمبياد باريس 2024

ودع إيهاب عبد الرحمن البطل المصري في رمي الرمح منافسات أولمبياد باريس 2024 من التصفيات.

وخلال رميته الأولى وصلت الرمية إلى 72.98 مترا.

لكن في المحاولة الثانية وأثناء رميه للرمح أمسك إيهاب بيده وقدمه وبدا أنه يعاني من إصابة وكانت تلك المحاولة خاطئة.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس – جمباز.. صلاح يدعم جنى محمود والأخيرة ترد أولمبياد باريس - بعد صورته المذهلة.. خسارة الراكب البرازيلي بسبب عدم وجود أمواج مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. تأهل محمد جبر إلى ربع النهائي

وبعدها كانت المحاولة الثالثة خاطئة كذلك.

واحتل إيهاب المركز الـ15 وقبل الأخير في مجموعته التي تضم 16 لاعبا.

وفي منافسات رمي الرمح يتأهل من يستطيع الوصول لـ84 مترا أو أكثر أو أول 12 متسابقا من خلال مجموعتي التصفيات والتي تضم كل منهما 16 لاعبا.

من هو إيهاب عبد الرحمن؟

مواليد 1 مايو 1989.

بدأ بطولاته الدولية في منافسات رمي الرمح عندما في دورة ألعاب البحر المتوسط 2009 وحقق المركز الخامس.

تخرج عام 2018 بدرجة الماجستير من كلية التربية البدنية، وحصل على درجة الدكتوراه في التربية البدنية أغسطس 2023.

بدأ ممارسة كرة القدم قبل أن يلاحظه معلمه في المدرسة يرمي الكرة على بعد 40 مترا من وضعية الوقوف وينصحه بلعب رياضة رمي الرمح لأنه في حال تحقيق ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية سيحصل على درجات أعلى في المدرسة.

يثق في إمكانية تحقيقه ميدالية أولمبية رغم وصوله لـ 35عاما، مستشهدا بالتشيكي فيتسلاف فيسيلي الذي حقق برونزية طوكيو بعمر الـ39، وهو ما يمنحه حافزا للاستمرار حتى لوس أنجلوس 2028.

يلعب للنادي الأهلي المصري ويشجع فريقه في كرة القدم بينما عالميا يشجع ريال مدريد.

كاد أن يعتزل مبكرا في 2011 بسبب مشكلة في الظهر حرمته من التدريب 3 أشهر قبل أن يخضع لتدريبات يومية لتقوية الظهر.

تعرض لعدة إصابات خلال مشواره لكن اللقطة الأبرز كانت إيجابية عينته في اختبار المنشطات بأبريل 2016 وتم استبعاده لمدة عامين مما تسبب في غيابه عن أولمبياد ريو 2016 رغم تأهله، ودافع عبد الرحمن عن نفسه بأن إيجابية الاختبار بسبب مكمل غذائي كان يعتقد عدم وجود مواد محظورة فيه.

بات أول مصري يفوز بميدالية في بطولة العالم لمنافسات رمي الرمح عندما حصد فضية 2015، وغاب عن نهائي أولمبياد طوكيو بفارق مركز واحد فقط في الترتيب العام بالدور الترتيبي.

أولمبياد باريس إيهاب عبد الرحمن
نرشح لكم
أولمبياد باريس – مصطفى عبد الخالق يوعد منافسات رمي الرمح أولمبياد باريس - إسراء عويس تنهي منافساتها في تصفيات الوثب العالي أولمبياد باريس – محمد السيد: هذا سر ثباتي وقت مباراة البرونزية.. ورسالة لأولياء الأمور أولمبياد باريس – غطس.. محمد فاروق يودع المنافسات أولمبياد باريس - تأهل عبد اللطيف منيع لمباراة البرونزية.. ومؤمن يودع في المصارعة أولمبياد باريس – جمباز.. صلاح يدعم جنى محمود والأخيرة ترد مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. تأهل محمد جبر إلى ربع النهائي أولمبياد باريس - بعد صورته المذهلة.. خسارة الراكب البرازيلي بسبب عدم وجود أمواج
أخر الأخبار
تقرير: سان جيرمان يقترب من الاتفاق لضم ويليان باتشو دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – مصطفى عبد الخالق يوعد منافسات رمي الرمح 21 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إسراء عويس تنهي منافساتها في تصفيات الوثب العالي 31 دقيقة | باريس 2024
رومانو: توتنام يجري محادثات أولية لضم سولانكي 31 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس – محمد السيد: هذا سر ثباتي وقت مباراة البرونزية.. ورسالة لأولياء الأمور 34 دقيقة | باريس 2024
عودة بعد 13 عاما؟ رومانو: أودينيزي أرسل عرضه لـ سانشيز 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – غطس.. محمد فاروق يودع المنافسات ساعة | باريس 2024
سجل 10 أهداف في ليفربول.. سكاي: ناشئ أرسنال السابق يخضع للفحوصات الطبية في يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ