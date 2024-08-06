أولمبياد باريس - إسراء عويس تنهي منافساتها في تصفيات الوثب العالي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 13:46

كتب : محمد سمير

إسراء عويس - الوثب العالي

أنهت إسراء عويس منافساتها في تصفيات الوثب العالي بعدم التأهل للمرحلة النهائية.

وتشارك إسراء عويس في الأولمبياد للمرة الأولى في مسيرتها.

وحققت إسراء عويس رقم 6.20 مترا بعد ثلاث محاولات ناجحة.

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وكان آخر رقم للتأهل حققته الفرنسية هيلاري كباتشا بـ 6.59 مترا.

وتواجدت إسراء عويس في المركز 29 من أصل 31 متسابقة تم توزيعهم على مجموعتين.

وتتأهل أول 12 لاعبة من المجموعتين في الترتيب العام إلى الدور النهائي.

من هي إسراء عويس

مواليد 15 أكتوبر 1997.

تكلل إصرارها بعدم الاستسلام والاعتزال بسبب الإصابة إلى مكافأة التأهل للأولمبياد بالصدفة.

تعرضت لإصابة قوية في مفصل القدم عام 2020 ليبلغها الأطباء بضرورة الاعتزال المبكر لعدم قدرتها على ممارسة الرياضة مجددا.

أصرت إسراء على العودة للمنافسات من جديد وبعد رحلة علاج استمرت 9 أشهر عادت تدريجيا للمشاركة.

أمن هشام علي مدرب إسراء بقدراتها وشجعها على الاستمرار بعد التعافي من الإصابة، لتحقق إنجازا في 2022 بتحقيق برونزية بطولة إفريقيا وهي الميدالية الأولى لمصر منذ 32 عاما.

واصلت طريقها نحو حلمها ليتم مكافئتها بالتأهل عن طريق الصدفة إلى أولمبياد باريس رغم عدم تأهلها في البداية.

تم إدراج اسم إسراء في منافسات الوثب الطويل بأولمبياد باريس بسبب اعتذار البريطانية جاسمين ساوير للإصابة بالإضافة لاعتذار السويسرية أنك كالين بعد تأهلها لمنافستي الوثب والسباعي وتفضيلها المشاركة في منافسات السباعي عن الوثب.

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