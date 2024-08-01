أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السادس لـ البعثة المصرية

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 23:27

كتب : محمد سمير

عمر عصر - تنس طاولة

انتهت منافسات البعثة المصرية في سادس أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم السادس لـ باريس 2024.

كرة طائرة شاطئية

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