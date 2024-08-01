أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السادس لـ البعثة المصرية

انتهت منافسات البعثة المصرية في سادس أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم السادس لـ باريس 2024.

كرة طائرة شاطئية

منتخب مصر يخسر ثالث مبارياته في دور المجموعات ويودع بالخسارة بنتيجة 2-0 من إسبانيا. (طالع التفاصيل)

سلاح الشيش

منتخب مصر سيدات ينهي المنافسات في المركز الثامن بعد الخسارة من الصين. (طالع التفاصيل)

القوس والسهم

يوسف طلبة يودع منافسات فردي القوس والسهم بعد الخسارة من الألماني فلوريان أونروه من دور الـ 64. (طالع التفاصيل)

الشراع

علي بدوي ينهي السباق في المركز 37 من أصل 43، وأنهت خلود السباق في المركز 39 من أصل 43. (طالع التفاصيل)

تنس طاولة

عمر عصر يودع من ربع النهائي بالخسارة 4-1 من السويدي ترولس موريجارد. (طالع التفاصيل)