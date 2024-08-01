أولمبياد باريس - يوسف طلبة ينهي مشاركته في القوس والسهم

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 14:20

كتب : محمد سمير

يوسف طلبة - القوس والسهم

أنهى يوسف طلبة منافسات دور الـ 64 في رياضة القوس والسهم بأولمبياد باريس.

وودع طلبة المنافسات بعد الخسارة من الألماني فلوريان أونروه.

ويخوض كل لاعب جولة وينفذ فيه 3 رميات وأكثر من يحقق نقاطا هو ما يحصد نقطتين مقابل فوزه بالجولة، وفي حال التعادل يتم تقاسم النقاط.

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وحسم اللاعب الألماني الثلاث جولات لصالحه ليفوز بالمباراة بنتيجة 6-0.

ويشارك يوسف طلبة للمرة الثانية على التوالي بالأولمبياد.

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من هو يوسف طلبة

مواليد 30 يونيو 2001.

يشارك في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته في أولمبياد طوكيو.

بدأ ممارسة رياضة القوس والسهم في سن الـ 12 مع أكاديمية تاجان قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي اتحاد الشرطة.

انجذب يوسف للعبة منذ الصغر بعد حضوره دورة تدريبية للشباب لتعلم كيفية استخدام القوس والسهم، وقرر التركيز على تلك الرياضة.

يتدرب من 5 إلى 6 أيام أسبوعيا لمدة 4 ساعات يوميا، وسبق له التتويج بالميدالية الذهيبة في دورة الألعاب الإفريقية.

لعب يوسف دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018 ببيونس آيرس وحقق المركز التاسع.

حقق المركز 56 في ترتيب منافسات فردي القوس والسهم بأولمبياد طوكيو عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما.

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