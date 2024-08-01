أولمبياد باريس - علي بدوي وخلود منسي ينهيان اليوم الأول لـ الشراع في مراكز متأخرة

أنهى علي بدوي وخلود منسي منافسات اليوم الأول من الشراع في أولمبياد باريس 2024.

وحل علي بدوي في أول سباقين من منافسات (قوارب الليزر) للرجال، بالمركز 37 بعد أول جولتين من أصل 43.

وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقين إلى النهائي.

ويتم احتساب النقاط بجمع المراكز في الـ 10 سباقات على أن يتم حذف النتيجة الأسوأ وترتيب اللاعبين

في منافسات السيدات حلت خلود منسي في المركز الـ 39 من أًصل 43 متسابقة بعد أول جولة.

وتم تأجيل السباق الثاني ليقام غدا، وبذلك ستخوض خلود 3 سابقات بدءا من الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقين إلى النهائي.

ويتم احتساب النقاط بجمع المراكز في الـ 10 سباقات على أن يتم حذف النتيجة الأسوأ وترتيب اللاعبين.

من هو علي بدوي؟