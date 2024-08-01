أولمبياد باريس - منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يودع بعد الخسارة من إسبانيا

ودع منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة الشاطئية منافسات أولمبياد باريس عقب الخسارة أمام إسبانيا.

ونجح منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 (21-18، 21-14) في ختام دور المجموعات.

ويمثل منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية كل من دعاء الغباشي ومروة مجدي.

ولعب ثنائي منتخب مصر في مجموعة تضم كل من البرازيل وإيطاليا وإسبانيا.

وبذلك ينتهي مشوار منتخب سيدات الطائرة الشاطئية في أولمبياد باريس.

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من هي دعاء الغباشي

مواليد 8 نوفمبر 1996، تلعب الكرة الطائرة داخل الصالة والشاطئية، وتلعب للنادي الأهلي حاليا، بدأت مشوارها في نادي دلفي بالإسكندرية وتركته بعمر 11 عاما.

كانت لديها واقعة شهيرة بترك دلفي بعمر 11 عاما تضامنا مع المدير الفني الذي رحل بسبب أزمة مع النادي.

انتقلت إلى نادي الإنتاج الحربي بعمر 14 عاما وتركت محافظتها البحيرة، لتسكن بفندق القوات المسلحة التابع للنادي.

شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو بالكرة الطائرة الشاطئية لأسباب تراها غير رياضية بسبب التحيز لمنتخب المغرب صاحب الأرض في بطولة إفريقيا، وحرمان مصر من التأهل للنهائي بسبب أزمة كورونا.

تحفزت بعد الحرمان من التأهل لأولمبياد طوكيو رفقة زميلتها فريدة العسقلاني، وأنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طموح التأهل لباريس وهو ما حققته بالفعل بعد 3 سنوات بالفوز ببطولة إفريقيا.

ترى أن مشكلتها الأكبر هي التفكير الزائد عن اللزوم في المباريات الكبرى، مما يجعلها لا تنام بشكل جيد قبل المواجهات القوية والمصيرية.

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من هي مروة مجدي

مواليد 22 ديسمبر 1997، وتزوجت قبل أولمبياد باريس بشهر تقريبا من محمد إبراهيم حارس مرمى فريق رجال الأهلي لكرة اليد.

سبق لها اللعب مع النادي الأهلي قبل أن ترحل في صيف 2022.

تعرضت لإصابة قوية بخلع في الكتف عام 2019 مما تسبب في غيابها لمدة 4 أشهر عقب الخضوع لعملية جراحية.

أكلتها المفضلة حلوى "الغُريبة" وتعتاد أكلها في أي وقت دون انتظار موسم معين مثل العيد.