أولمبياد باريس – عقدة ربع النهائي مستمرة.. عمر عصر يخسر أمام موريجارد

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 23:10

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

استمرت عقدة الدور ربع النهائي في مطاردة بطل تنس الطاولة المصري عمر عصر.

وودع عمر عصر أولمبياد باريس 2024 من ربع النهائي على يد السويدي ترولس موريجارد.

وخسر عمر المباراة بنتيجة 4-1، وجاء نتائج الأشواط كالتالي:

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الشوط الأول: خسره عمر عصر بنتيجة 11-7.

الشوط الثاني: فاز به عمر عصر بنتيجة 11-6.

الشوط الثالث: خسره عمر عصر بنتيجة 14-12 بعد اللجوء لاكثر من نقطة فاصلة في ظل التعادل.

الشوط الرابع: خسره عمر عصر بننتيجة 14-12 بعد اللجوء لاكثر من نقطة فاصلة في ظل التعادل.

الشوط الخامس: خسره عمر عصر بنتيجة 11-1.

وكان عمر عصر وصل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو كذلك قبل أن يُهزم أمام الصيني ما لونج بنتيجة 4-1.

وكان ترولس موريجارد قد أقصى الصيني تشوكين وانج المصنف الأول عالميا منافسات فردي رجال تنس الطاولة في مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ 32.

وجاءت المواجهة الأخيرة بين عصر وموريجارد في كأس العالم أبريل الماضي وانتهت بفوز البطل المصري بنتيجة 3-1.

بينما العام الماضي في بطولة العالم انتصر عصر بنتيجة 4-2.

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