أولمبياد باريس - سيدات سلاح الشيش ينهين منافسات الفرق في المركز الثامن

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

منتخب سيدات سلاح الشيش - مصر

أنهى منتخب سيدات سلاح الشيش مشواره في أولمبياد باريس 2024 باحتلال المركز الثامن.

ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي وسارة حسني وملك حمزة.

وتعتبر سارة حسني أصغر لاعبة تمثل مصر في تاريخ أولمبياد باريس بـ 14 عاما وستة أشهر.

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وكسرت سارة حسني رقم رانيا علواني القياسي والصامد منذ نسخة برشلونة 92.

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وبدأ منتخب مصر لسلاح الشيش مشواره بالخسارة من إيطاليا المصنف الأول عالميا بنتيجة 45-14.

وفي المباراة الترتيبية خسرن من بولندا 45-21.

وفي مباراة المركز السابع والثامن، خسرن بنتيجة 45-18 من الصين ليحتلن المركز الثامن والأخير.

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منتخب مصر سلاح الشيش أولمبياد باريس باريس 2024
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