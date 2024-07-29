أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الثاني لـ البعثة المصرية

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 00:14

كتب : محمد سمير

محمد السيد - لاعب سلاح سيف المبارزة بعد الفوز بالميدالية البرونزية

انتهت منافسات البعثة المصرية في ثاني أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وحصد محمد السيد الميدالية الأولى لمصر في باريس 2024 بحصد برونزية سلاح المبارزة. (طالع التفاصيل)

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الثاني لـ باريس 2024.

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سلاح المبارزة

محمد السيد يحصد البرونزية لمصر بالفوز على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 باللمسة الذهبية. (طالع التفاصيل)

محمد ياسين يخسر باللمسة الذهبية أمام الياباني مينوبي كازاياسو بنتيجة 9-8 في دور الـ 32. (طالع التفاصيل)

محمود محسن يخسر 8-15 ويودع من دور الـ 32. (طالع التفاصيل)

سلاح الشيش سيدات

خسارة يارا الشرقاوي أمام الصينية هوانج كيانكيان بنتيجة 5-15 لتودع المنافسات. (التفاصيل من هنا)

خسارة سارة حسني من الإيطالية مارتينا فافاريتو بنتيجة 15-5. (التفاصيل من هنا)

خسارة ملك حمزة أمام الألمانية آن ساوير بنتيجة 15-3. (التفاصيل من هنا)

كرة طائرة شاطئية

منتخب مصر يخسر مباراته الأولى بنتيجة 2-0 أمام البرازيل. (طالع التفاصيل)

تنس أرضي

ميار تخسر وتودع من دور الـ 64 بالخسارة من الدنماركية كارولين فوزنياكي. (طالع التفاصيل)

الرماية

محمد حمدي في المركز 24 بينما إبراهيم كُريم في المركز 39 في منافسات 10 متر بندقية هوائية للرجال. (التفاصيل من هنا)

ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية 10م بندقية هوائية بعد احتلال المركزين 29 و35 على الترتيب من أصل 44 لاعبة مشاركة. (التفاصيل من هنا)

تنس طاولة

عمر عصر يفوز 4-1 ويتأهل إلى دور الـ 32 من منافسات فردي الرجال. (طالع التفاصيل)

محمد البيلي يخسر أمام البولندي ريزميسكي بنتيجة 4-0 في فردي الرجال. (طالع التفاصيل)

دينا مشرف تتأهل لدور الـ 32 بالفوز 4-1 في منافسات فردي السيدات. (طالع التفاصيل)

السباحة

لجين تنهي منافسات السباحة في المركز 24 بالترتيب العام بزمن 2:07:19 وتفشل في التأهل لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

التجديف

حصد الثنائي المصري محمد قوطة وأحمد خالد المركز الخامس والأخير في التصفية الثالثة بزمن 7:20:92 ويلعبان بمنافسات الترضية ليلتحق أول 3 من السباق بنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

الجمباز

جنا محمود تحتل المركز الـ 58 في منافسات فردي جمباز فني.

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