مباشر اليوم الأخير من انتقالات أوروبا – بونوتشي يغادر يوفنتوس.. وعرض مجنون آخر لـ صلاح

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

سوق الانتقالات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في أوروبا وبالأخص الدوريات الخمس الكبرى.

ويغلق سوق الانتقالات في الدوري الألماني في السابعة مساءً.

وفي الدوري الإيطالي في التاسعة مساءً.

وفي الدوري الفرنسي في الثانية عشر منتصف الليل.

وفي الدوري الإسباني والإنجليزي في الواحدة صباحًا.

وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.

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رسميا – الكرواتي ماركو بياتسا يترك يوفنتوس وينتقل لصفوف رييكا الكرواتي بعدما أعير لمدة 7 مواسم سابقة

رسميا - تورينو يضم الكولومبي دوفان زاباتا على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من أتالانتا مع أحقية الشراء.

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سكاي: عرض اتحاد جدة لضم صلاح وصل لـ 200 مليون إسترليني

بي إن سبورتس: ريال بيتيس يحصل على خدمات الزلزولي

صبري رحيل ينضم لصفوف الجونة في صفقة انتقال حر.

خبر في الجول – أحمد سمير إلى أهلي بني غازي معارا من طلائع الجيش

الصفقة 11 - تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر

رسميا - مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة

أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

رسميا - دون شرط شراء.. إعارة فاتي من برشلونة إلى برايتون

رسميا - الإعارة الثانية.. نونو تافاريس من أرسنال إلى نوتنجهام

رسميا - الصفقة الرابعة.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيوس نونيز

رسميا - من أجل دوري الأبطال.. بونوتشي إلى يونيون برلين

تين هاج يعلن صفقة جديدة.. وموقف هويلوند أمام أرسنال

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