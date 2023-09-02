الكرة وصلت له أخيرا.. باريس سان جيرمان يضم كولو مواني

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 01:51

كتب : FilGoal

كولو مواني

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم الفرنسي راندال كولو مواني قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وظهر اللاعب في الفيديو التوضيحي لضمه وهو يتسلم الكرة بعدما مرت على جميع اللاعبين الوافدين للفريق في الصيف الجاري.

وضم باريس سان جيرمان كل من أرنو تيناس وميلان شكرينيار ولوكاس هيرنانديز ومانويل أوجارتي وشير ندور وكانج إن لي وعثمان ديميبلي وماركو أسينسو وجونكالو راموس وبرادلي باركولا بالإضافة لـ لويس إنريكي المدير الفني.

أخبار متعلقة:
تقرير: كولو مواني يضغط على فرانكفورت للرحيل إلى سان جيرمان سكاي: سان جيرمان رفع عرضه لضم كولو مواني من فرانكفورت تقرير ألماني: وكيل كولو مواني في محادثات مع ريال مدريد كولو مواني: رحيلي عن فرانكفورت؟ لست متسرعا وأريد أن أكون هداف الدوري

ووقّع الفرنسي الشاب على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم، بقيمة 95 مليون يورو.

وأصبح مواني أغلى لاعب يبيعه فرانكفورت في تاريخه متفوقا على لوكا يوفيتش الذي انتقل لصفوف ريال مدريد سابقا مقابل 60 مليون يورو.

كما أصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ العملاق الباريسي بعد نيمار وكيليان مبابي.

وقال مواني (24 عاما) لموقع النادي: "أنا لشرف كبير أنا أعود للأساس، جذبني مشروع النادي، ولا أطيق الانتظار للعب بألوان هذا الفريق".

من جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي: "نرحب به في بلده وبيته، عملنا كثيرا على هذه الصفقة، هو لاعب رائع يلعب للمنتخب ويناسب مشروعنا بنسبة 100%".

وسجل مواني 26 هدفا وصنع 18 آخرين في 49 مباراة خاضها مع فرانكفورت.

راندال كولو مواني باريس سان جيرمان فرانكفورت
نرشح لكم
أنشيلوتي: جودة بيلينجهام لا تفاجئني.. وأجواء برنابيو بعد التجديد رائعة هالاند: لقد عدت.. وأنا جائع دائما لتسجيل الأهداف هاتريك ثالث في السبت الكروي.. فيرجسون يقود برايتون للفوز على نيوكاسل العرض الإنجليزي مستمر.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد مجددا أمام خيتافي "لم أرَ حقيبة أموال تسجل هدفا".. نوتنجهام يحسم دربي الصفقات ويكمل مسلسل انحدار تشيلسي العلامة الكاملة بـ"هاتريك" هالاند.. مانشستر سيتي يهزم فولام بخماسية البداية الأسوأ منذ 19 عاما.. إيفرتون يتعادل مع شيفيلد انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) (1) خيتافي
أخر الأخبار
هيثم عرابي رئيسا تنفيذيا لنادي مودرن فيوتشر 22 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يسجل ويصنع في خماسية النصر.. سقوط الأهلي المروع وفوز جيرارد بصناعة هندرسون 38 دقيقة | السعودية
رغم النقص العددي.. شريف يسجل أول أهدافه ويحسم فوز الخليج الأول على الشباب 40 دقيقة | السعودية
سداسي بيراميدز الدولي يغادر معسكر تركيا للانضمام لمنتخب مصر 45 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: جودة بيلينجهام لا تفاجئني.. وأجواء برنابيو بعد التجديد رائعة 58 دقيقة | الدوري الإسباني
هالاند: لقد عدت.. وأنا جائع دائما لتسجيل الأهداف ساعة | الدوري الإنجليزي
قادما من إقليم كتالونيا.. بلدية المحلة يضم الزرفاني ساعة | الدوري المصري
مدرب سيمبا لـ في الجول: مواجهة الأهلي؟ الدوري الإفريقي فرصة جيدة وعلينا استغلالها 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول