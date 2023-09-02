الكرة وصلت له أخيرا.. باريس سان جيرمان يضم كولو مواني

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم الفرنسي راندال كولو مواني قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وظهر اللاعب في الفيديو التوضيحي لضمه وهو يتسلم الكرة بعدما مرت على جميع اللاعبين الوافدين للفريق في الصيف الجاري.

وضم باريس سان جيرمان كل من أرنو تيناس وميلان شكرينيار ولوكاس هيرنانديز ومانويل أوجارتي وشير ندور وكانج إن لي وعثمان ديميبلي وماركو أسينسو وجونكالو راموس وبرادلي باركولا بالإضافة لـ لويس إنريكي المدير الفني.

ووقّع الفرنسي الشاب على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم، بقيمة 95 مليون يورو.

وأصبح مواني أغلى لاعب يبيعه فرانكفورت في تاريخه متفوقا على لوكا يوفيتش الذي انتقل لصفوف ريال مدريد سابقا مقابل 60 مليون يورو.

كما أصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ العملاق الباريسي بعد نيمار وكيليان مبابي.

وقال مواني (24 عاما) لموقع النادي: "أنا لشرف كبير أنا أعود للأساس، جذبني مشروع النادي، ولا أطيق الانتظار للعب بألوان هذا الفريق".

من جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي: "نرحب به في بلده وبيته، عملنا كثيرا على هذه الصفقة، هو لاعب رائع يلعب للمنتخب ويناسب مشروعنا بنسبة 100%".

وسجل مواني 26 هدفا وصنع 18 آخرين في 49 مباراة خاضها مع فرانكفورت.