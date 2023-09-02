بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 02:00
كتب : FilGoal
بعد ضم دين هندرسون من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، تخلى كريستال بالاس عن فيسنتي جوايتا إلى سيلتا فيجو.
فيسينتي جوايتا
النادي : سيلتا فيجو
أعلن سيلتا فيجو ضم فيسنتي جوايتا حارس كريستال بالاس بشكل رسمي وبعقد حتى عام 2024.
𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Vicente Guaita, new skyblue goalkeeper 🔒
🧤 The experienced goalkeeper arrives at #RCCelta until 2024.
Welcome, @vguaita13!#BenvidoGuaita— RC Celta English (@RCCeltaEN) September 1, 2023
سيلتا فيجو استعار دين هندرسون من مانشسنر يونايتد، ليمتلك الحارسين سام جونستون الحارس الإنجليزي الذي يشارك كأساسي هذا الموسم، بجانب دين هندرسون.
وهنا كان على كريستال بالاس التخلي عن فيسنتي جوايتا الحارس الإسباني، ليعود إلى لا ليجا مجددا عبر بوابة سيلتا فيجو.
فيسنتي جوايتا بدأ مسيرته رفقة فالنسيا منذ 2006 حتى 2014، قبل أن ينتقل إلى خيتافي ويستمر معهم حتى 2018.
الحارس الإسباني تحول إلى إنجلترا في 2018، ليلعب رفقة كريستال بالاس منذ ذلك الحين.
الآن سيعود صاحب الـ36 عاما إلى بلاده، ولكن مع سيلتا فيجو هذه المرة.