بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 02:00

كتب : FilGoal

فيسنتي جوايتا - حارس مرمى كريستال بالاس

بعد ضم دين هندرسون من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، تخلى كريستال بالاس عن فيسنتي جوايتا إلى سيلتا فيجو.

أعلن سيلتا فيجو ضم فيسنتي جوايتا حارس كريستال بالاس بشكل رسمي وبعقد حتى عام 2024.

سيلتا فيجو استعار دين هندرسون من مانشسنر يونايتد، ليمتلك الحارسين سام جونستون الحارس الإنجليزي الذي يشارك كأساسي هذا الموسم، بجانب دين هندرسون.

وهنا كان على كريستال بالاس التخلي عن فيسنتي جوايتا الحارس الإسباني، ليعود إلى لا ليجا مجددا عبر بوابة سيلتا فيجو.

فيسنتي جوايتا بدأ مسيرته رفقة فالنسيا منذ 2006 حتى 2014، قبل أن ينتقل إلى خيتافي ويستمر معهم حتى 2018.

الحارس الإسباني تحول إلى إنجلترا في 2018، ليلعب رفقة كريستال بالاس منذ ذلك الحين.

الآن سيعود صاحب الـ36 عاما إلى بلاده، ولكن مع سيلتا فيجو هذه المرة.

الدوري الإسباني فيسنتي جوايتا كريستال بالاس سيلتا فيجو
نرشح لكم
الصفقات لا تتوقف.. نوتنجهام يضم إبراهيما سنجاري رغم إصابة تيمبر.. كريستال بالاس يعلن ضم روب هولدينج من أرسنال من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية الكرة وصلت له أخيرا.. باريس سان جيرمان يضم كولو مواني لتعويض رحيل ريستيتش إلى سيلتا فيجو.. بنفيكا يستعير خوان بيرنات بنفيكا بلا يوناني لأول مرة منذ 2014.. نوتينجهام فوريست يضم أوديسياس فلاكديموس ثالث أغلى لاعب للديوك.. توتنام يضم برينان جونسون من نوتنجهام باع 50% من بطاقته.. الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس
أخر الأخبار
الصفقات لا تتوقف.. نوتنجهام يضم إبراهيما سنجاري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم إصابة تيمبر.. كريستال بالاس يعلن ضم روب هولدينج من أرسنال 3 ساعة | ميركاتو
من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية 3 ساعة | ميركاتو
بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا 3 ساعة | ميركاتو
الكرة وصلت له أخيرا.. باريس سان جيرمان يضم كولو مواني 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لتعويض رحيل ريستيتش إلى سيلتا فيجو.. بنفيكا يستعير خوان بيرنات 3 ساعة | ميركاتو
بنفيكا بلا يوناني لأول مرة منذ 2014.. نوتينجهام فوريست يضم أوديسياس فلاكديموس 3 ساعة | ميركاتو
ثالث أغلى لاعب للديوك.. توتنام يضم برينان جونسون من نوتنجهام 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول