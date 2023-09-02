بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا

بعد ضم دين هندرسون من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، تخلى كريستال بالاس عن فيسنتي جوايتا إلى سيلتا فيجو.

أعلن سيلتا فيجو ضم فيسنتي جوايتا حارس كريستال بالاس بشكل رسمي وبعقد حتى عام 2024.

سيلتا فيجو استعار دين هندرسون من مانشسنر يونايتد، ليمتلك الحارسين سام جونستون الحارس الإنجليزي الذي يشارك كأساسي هذا الموسم، بجانب دين هندرسون.

وهنا كان على كريستال بالاس التخلي عن فيسنتي جوايتا الحارس الإسباني، ليعود إلى لا ليجا مجددا عبر بوابة سيلتا فيجو.

فيسنتي جوايتا بدأ مسيرته رفقة فالنسيا منذ 2006 حتى 2014، قبل أن ينتقل إلى خيتافي ويستمر معهم حتى 2018.

الحارس الإسباني تحول إلى إنجلترا في 2018، ليلعب رفقة كريستال بالاس منذ ذلك الحين.

الآن سيعود صاحب الـ36 عاما إلى بلاده، ولكن مع سيلتا فيجو هذه المرة.