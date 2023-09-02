باع 50% من بطاقته.. الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس

أعلن ريال بيتيس شراء 50% من بطاقة عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة بشكل رسمي.

ووقع الزلزولي على عقد انتقاله إلى ريال بيتيس حتى عام 2028 قادما من برشلونة ومقابل 7.5 مليون يورو.

شراء 50% من بطاقة اللاعب يعني أحقية برشلونة في التفاوض على سعر اللاعب في حالة قرر بيتيس بيعه إلى أي فريق آخر، ليحصل بيتيس على المبلغ الذي يراه، ويحصل برشلونة أيضا على المبلغ الذي يحدده.

الزلزولي قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى أوساسونا، إذ سجل أربعة أهداف في 28 مباراة خاضها.

صاحب الـ21 عاما اختار تمثيل المنتخب المغربي عوضا عن إسبانيا، وشارك بالفعل رفقة المنتخب الأول ومختلف المنتخبات العمرية.

الزلزولي سيكون الراحل التاسع عن برشلونة هذا الصيف بعد بيع عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، وفرانك كيسي إلى أهلي جدة، ونيكو جونزاليس إلى بورتو، بجانب إعارة أنسو فاتي إلى برايتون، وكيلمون لانجليه إلى أستون فيلا، ونهاية تعاقد صامويل أومتيتي، وسيرخيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

تأتي تلك الخطوة مع اقتراب إعلان برشلونة التعاقد مع جواو كانسيلو الظهير البرتغالي قادما من مانشستر سيتي، واحتمالي التعاقد مع جواو فيليكس قادما من أتليتكو مدريد.