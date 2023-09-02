ثالث أغلى لاعب للديوك.. توتنام يضم برينان جونسون من نوتنجهام

أعلن توتنام ضم برينان جونسون قادما من نوتنجهام فورست.

الويلزي البالغ 22 عاما وقع على عقد لمدة 5 مواسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الصفقة كلفت الديوك اللندنية 47.5 مليون جنيه إسترليني.

ويمتلك فورست بندا بالحصول على 10% من قيمة البيع المستقبلي للاعب.

وسيرتدي الشاب القميص رقم 22 مع الديوك.

وأصبح الويلزي ثالث أغلى صفقة في تاريخ توتنام بعد تانجي ندومبيلي وريتشارلسون.

وبدأ برينان مسيرته في 2019 مع نوتنجهام وأعير لـ لينكولن سيتي في موسم 2020-2021 وسجل 13 هدفا في 49 مباراة.

وخاض برينان 4 مباريات بقميص نوتنجهام قبل الانتقال لتوتنام.

كما تواجد في نهائيات كأس العالم بقميص منتخب ويلز وسجل هدفين دوليين في 20 مباراة.

وضم توتنام الصيف الجاري كل من: جيمس ماديسون وميكي فان دي فين وجيوليمو فيكاريو وأليخيو فيليز وأشلي فيليبس.