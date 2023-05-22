ملف - انفجار فينيسيوس بعد عنصرية جماهير فالنسيا.. دعم جماعي وتبادل الهجوم مع تيباس

انفجر فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، بعد تعرضه المستمر للعنصرية.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

لم يتحمل فينيسيوس الإهانات العنصرية ليدخل في مشادة مع الجماهير ثم شجار مع لاعبي فالنسيا، لينتهي به الأمر خارج الملعب بسبب تلقي بطاقة حمراء.

ردود أفعال واسعة على مستوى العالم بسبب ما حدث، ولا يتعلق الأمر بإيقاف فينيسيوس لمباراتين أو قد يصل الأمر إلى ثلاثة بسبب الطرد المباشر، ولكن يتعلق الأمر بالعنصرية المستمرة.

وتلقى فينيسيوس دعم جماعي من مختلف اللاعبين والمسؤولين، سواء كان ذلك عن طريق زملائه أو حتى منافسيه.

ولكن لم يكتمل الدعم بهجوم متبادل بين اللاعب، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الذي انتقد تصريحات فينيسيوس عقب المباراة والتي تحدث فيها عن "عنصرية إسبانيا".

وطالب لولا دا سيلفا رئيس دولة البرازيل تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمسؤولين لاتخاذ قرارات رادعة ضد العنصرية.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما حدث منذ انطلاق المباراة وحتى الآن:

- فالنسيا ضد ريال مدريد

استقبلت جماهير فالنسيا، فينيسيوس جونيور بهتافات عنصرية منذ وصول فريق ريال مدريد وقبل انطلاق المباراة.

هتفت جماهير فالنسيا بهتافات عنصرية تجاه اللاعب البرازيلي ووصفته بـ "القرد" وهو ما جعل اللاعب يدخل في مشادة معهم ويرد عليهم بإشارة اقتراب هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية وهو ما رأته جماهير فالنسيا بالاستفزاز.

لم تتوقف هتافات جماهير فالنسيا العنصرية تجاه فينيسيوس كلما لمس الكرة.

وانفجر فينيسيوس في البكاء عندما استمرت الهتافات العنصرية ضده بالإضافة لهتاف "الموت لـ فينيسيوس" وطالب اللاعب البرازيلي حكم اللقاء بالتدخل.

وتعرض فينيسيوس للطرد في الدقيقة 94 بعد اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت، ولم يطرد سوى اللاعب البرازيلي.

عقب المباراة سأل أحد المشجعين فينسيوس "هل ستعتذر للجماهير عن إشارتك (يقصد إشارة الهبوط)"، وكان رد اللاعب البرازيلي قاسيا وقال: "هل أنت غبي؟".

- انتقاد وهجوم

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن استيائه مما حدث مع فينيسيوس ورفض الحديث عن كرة القدم وطالب بضرورة حل أمر العنصرية.

وكشف أنشيلوتي عن رغبة فينيسيوس بعدم استكمال المباراة بسبب ما تعرض له. (تفاصيل)

وواصل فينيسيوس انفجاره عقب اللقاء وكتب عبر حسابه الرسمي أن الأمر لا يحدث للمرة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة ولكن العنصرية باتت أمر طبيعي في الدوري الإسباني.

وهاجم فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بسبب عدم التدخل في كل مرة وأشار إلى أن في البرازيل يرون أن إسبانيا عنصرية.

ورد تيباس رئيس رابطة الدوري على ما قاله، ورفض ما تيباس ما أسماه بانتقاد الدوري الإسباني وإهانته، وطالب فينيسيوس بأن يفهم ما يتم فعله أولا قبل الهجوم.

ولم ينته الأمر عند ذلك الحد إذ رد فينيسيوس على تيباس قائلا "مجددا بدلا من انتقاد العنصريين، ظهر رئيس رابطة الدوري الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي ليهاجمني".

وأنهى فينيسيوس حديثه بأن ما يريده هو إجراءات وعقوبات لمواجهة ظاهرة العنصرية في الملاعب وليس اجتماع للحديث عن الأمر. (القصة كاملة)

- دعم وتضامن

أظهر العديد من لاعبي كرة القدم تضامنهم مع فينيسيوس بعد ما تعرض له خلال مواجهة فالنسيا.

ونشر زملاء فينيسيوس صورهم مع اللاعب طالبوه بالصمود أمام العنصرية ووقوفهم بجانبه.

ولم يتوقف الأمر عند زملائه فقط إذ شاركه الدعم أكثر من لاعب مثل كيليان مبابي ونيمار وأشرف حكيمي نجوم باريس سان جيرمان وأليخاندرو بالدي لاعب برشلونة وغيرهم.

ومن جانبه دعم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، فينيسيوس جونيور، ورفض ما يتلقاه اللاعب من عنصرية رغم أننا في عام 2023.

وأشار تشافي أنه لا يهمه ما إذا كان ذلك اللاعب ينتمي إلى برشلونة أو ريال مدريد أو ناد آخر ولكن يتعلق به كإنسان.

وأوضح تشافي أن الأمر يجب أن يتوقف فورا لأنه غير مقبول ولا يحدث سوى في كرة القدم، ويرى مدرب برشلونة أن الأفضل الرحيل وترك الملعب في تلك الحالة. (تفاصيل)

ووصل التضامن مع فينيسيوس إلى لولا دا سيلفا رئيس دولة البرازيل الذي تحدث عما حدث مع لاعب ريال مدريد.

وطالب رئيس البرازيل تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم وإيقاف العنصرية فورا عن الملاعب. (تفاصيل)

- تحرك رسمي

قرر ريال مدريد تصعيد الأمر وتقديم شكوى إلى المدعي العام ضد كل من يثبت عليه العنصرية ضد فينيسيوس بسبب جرائم الكراهية والتمييز.

واستند ريال مدريد إلى المادة 124 من الدستور الإسباني لتعزيز العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين. (تفاصيل)

ومن جانبه أعلن نادي فالنسيا قراره بحظر دخول المشجعين إلى الملعب مدى الحياة على من يثبت قيامه بعنصرية ضد فينسيوس.