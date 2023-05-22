تشافي يدين ما حدث مع فينيسيوس ويتحدث عن عودة ميسي المحتملة

أدان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإساءات العنصرية التي طالت فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد تعرض للطرد في مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني بسبب شجاره مع لاعبي المنافس بعد تعرضه لهتافات عنصرية من الجماهير.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لسوء الحظ لا تزال هناك حالات عنصرية. ندين أي عمل عنصري، مثل الذي رأيناه تجاه فينيسيوس جونيور".

وأضاف "علينا أن نكون أقوياء للقضاء على هذه الظاهرة".

وتابع "ضم ظهير أيمن جديد ليس أولوية بالنسبة لنا الآن. سيرجيو بوسكيتس سيغادر لذا علينا إيجاد بديل له".

وواصل "جوشوا كيميتش؟ إنه لاعب جيد جدا، ومن أفضل اللاعبين في مركزه. لن أقول أكثر من ذلك. فقد غضب مدير ريال سوسيداد مني عندما تحدثت عن لاعبه مارتن زوبيميندي".

وعن عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى الفريق الكتالوني، أوضح "عودة ميسي تعتمد على الكثير من الأشياء، هذا كل ما يمكنني قوله. إنه لاعب كرة قدم رائع وسنرى ما سيحدث".

وأردف "يعتمد ذلك أيضا على نية ورغبة ميسي".

وعن لقاء بلد الوليد، قال "نريد الفوز في كل مباراة والدفاع عن صورتنا الجيدة هذا الموسم".

وشهدت قائمة البلوجرانا لمباراة بلد الوليد غياب جول كوندي وبيدري ورونالد أروخو بسبب الإصابة.

وأوضح "جول كوندي لعب الكثير من المباريات، إنه مجرد إجهاد عضلي، لا يوجد شيء آخر".

اللاعب الفرنسي شارك في 38 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

وكان برشلونة قد خسر في أولى مبارياته بعد حسم الدوري، على يد مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإسباني.

برشلونة لم يتغير وضعه، إذ حسم اللقب في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 85 نقطة في الصدارة.

وفقد برشلونة فرصة تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من الأهداف المستقبلة في موسم واحد بالدوريات الخمسة الكبرى، بعد أن تلقى الهدف الخامس عشر، ليعادل تشيلسي الإنجليزي في موسم 2004-2005.

وبعد نهاية المباراة تسلم سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق كأس الدوري الإسباني، الذي توج به برشلونة للمرة رقم 27 في تاريخه.

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