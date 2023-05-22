بسبب ما حدث مع فينيسيوس.. ريال مدريد يعلن التقدم بشكوى لمكتب المدعى العام

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي التقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز بسبب ما حدث مع فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأدان ريال مدريد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي:

"يدين نادي ريال مدريد بشدة الأحداث التي حدثت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، وهو ما يمثل هجوما مباشرا على نموذج التعايش في دولة القانون الاجتماعية والديمقراطية".

"مثل هذه الهجمات تشكل جريمة كراهية، ولذلك تقدم ريال مدريد بشكوى إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع".

"تحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظيفة مكتب المدعى العام لتعزيز العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة".

"نظرا لخطورة الأحداث التي وقعت، يلجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي سيتم البدء فيها".

ماذا حدث

شهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.

وانتقد فينيسيوس جونيور ما يتعرض له من عنصرية في الدوري الإسباني مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى أو الثانية وفي النهاية تم مكافأة العنصريين بطرده من المباراة.

وهاجم اللاعب البرازيلي رابطة الدوري الإسباني ورئيسها خافيير تيباس الذي انتقد تصريحات فينيسيوس، وطالبه اللاعب بإجراءات وعقوبات بدلا من الحديث الذي يهز صورة المسابقة أمام العالم.