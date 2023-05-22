مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على غضبه بسبب ما حدث مع لاعب الفريق فينيسيوس جونيور أثناء مواجهة فالنسيا.

وخسر ريال مدريد من فالنسيا بهدف دون مقابل على ملعب ميستايا في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وحصل فينيسيوس على بطاقة حمراء بعد اشتباكات بين اللاعبين في الدقيقة الـ 94 من المباراة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أريد الحديث عن كرة القدم ولكن عما حدث واعتقد أن الأمر مهم ويشكل أهمية أكبر من الخسارة، أنا هادئ ولكن ما حدث اليوم لم يكن من المفترض أن يحدث، الملعب بالكامل كان يصف لاعب بالقرد والمدرب كان يفكر في استبداله بسبب ذلك، هناك شيء خاطئ في ذلك الدوري".

وتابع "فينيسيوس لم يكن يريد أن يكمل المباراة وأخبرته إنني لا أرى ذلك عادلا لأن ما حدث لم يكن ذنبه واستمر في اللعب وبالنهاية حصل على بطاقة حمراء لا معنى لها، فينيسيوس أحد أفضل اللاعبين في العالم ولا يجب أن يتعرض لمثل تلك الأفعال العنصرية خصوصا وأن الملعب بأكمله كان يقوم بذلك وليس شخصا واحد، يجب أن يتوقف ذلك وكنت لأقول نفس الكلام إن فزنا 3-0 وهو الآن يشعر بالحزن والغضب".

وواصل "أخبرت الحكم إن عليه إيقاف المباراة ولكنه قال لي إن البروتوكول يشير إلى أننا يجب أن نتقدم بشكوى".

وأكمل "لقد تحدثت مع فينيسيوس خلال المباراة لأن الأجواء كانت مشتعلة وسألته إن كان يريد الاستمرار في الملعب وما حدث اليوم تكرر في العديد من المرات وهذا غير مقبول ولا يمكن أن نلعب كرة قدم في ظل تلك الظروف، اليوم خسرنا ولعبنا بشكل سيئ ولكن من الصعب أن تجد الحافز مع تلك الأجواء، لقد ألقوا بكرة داخل الملعب أثناء الهجمة وأهانوا فينيسيوس ثم حصل على بطاقة حمراء ما الذي يجب أن نتحدث عنه؟ أنا حزين لأن الدوري الإسباني به العديد من الفرق العظيمة ولكن نحن في 2023 لا يجب أن تتواجد العنصرية والطريقة الوحيدة لإيقاف ذلك كانت بإيقاف المباراة وتجاهل البروتوكول لأننا قدمنا العشرات من الشكاوى بسبب ما يحدث مع فينيسيوس ولا يحدث أي شيء حول الأمر".

وشدد "الأمر معقد ويوم الأربعاء مشجعينا لن يروا فينيسيوس لأن أحد حكام الفيديو اخترع ضربة لم تكن موجودة، ما حدث هو أن لاعب فالنسيا كان يحاول إيقاف فينيسيوس وهو كان يحاول التحرر منه فتلقى بطاقة حمراء".

ماذا حدث

شهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.