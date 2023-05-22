تيباس ينتقد وصف فينسيوس لـ "عنصرية إسبانيا".. واللاعب يرد: لست صديقك وأريد إجراءات

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تصريحات فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بشأن عنصرية إسبانيا.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية مشينة خلال مواجهة ريال مدريد لفالنسيا في الدوري الإسباني.

ودخل فينيسيوس في مشادة مع الجماهير ولاعبي فالنسيا قبل أن ينتهي الأمر بطرده بعد التعرض لبطاقة حمراء.

وكتب فينيسيوس على تويتر تعليقا على الأمر: "لم تكن تلك هي المرة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني".

وأضاف "تعتقد المسابقة أن هذا أمر طبيعي والاتحاد يفعل الأمر نفسه ويشجع المنافسين على ذلك".

وشدد اللاعب البرازيلي "آسف جدا ولكن تلك البطولة التي كانت ملكا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، اليوم يمتلكها عنصريين".

أما عن إسبانيا فقال فينيسيوس: "دولة جميلة رحبت بي وأحبها ولكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم، ومع اعتذاري للإسبان غير المتفقين على ذلك ولكن اليوم في البرازيل تُعرف إسبانيا بالبلد العنصري".

واختتم فينيسيوس "للآسف لا أمتلك دفاع عن ما يحدث لي كل أسبوع، مستمر حتى النهاية ضد العنصريين".

رد تيباس

هاجم تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، تصريحات فينيسيوس واتهمه بعدم حضور جلسة متفق عليها من قبل لمناقشة أمر العنصرية التي يتعرض لها.

ورفض تيباس ما أسماه بانتقاد الدوري الإسباني وإهانته بعد تصريحات فينيسيوس.

ورد تيباس على حسابه الشخصي قائلا: "ردا على من لا يجب أن يشرحوا ما هو دور رابطة الدوري الإسباني وما يمكن أن نفعله ضد العنصرية، حاولنا شرح ذلك لك ولكنك لم تحضر في تاريخين كان متفق عليهما وطلبتهما بنفسك".

وأضاف تيباس "قبل أن تنتقد الدوري الإسباني عليك ألا تسمح بالتلاعب بنفسك وتتأكد من فهمك للعمل الذي كنا نقوم به معا".

فينيسيوس يرد

رفض فينيسيوس رد تيباس ودفاعه عن الدوري الإسباني ضد العنصرية التي يتعرض لها.

ورد فينيسيوس عبر حسابه على تويتر قائلا: "مجددا بدلا من انتقاد العنصريين، ظهر رئيس رابطة الدوري الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي ليهاجمني".

وأضاف "بقدر ما تتحدث وتتظاهر بعدم القراءة، صورة بطولتك تهتز أمام العالم، شاهد ردود المتابعين على ما تنشره وأحصل على المفاجأة".

وشدد فينيسيوس "أنا لست صديقك للحديث عن العنصرية، ما أريده هو عقوبات وإجراءات".

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa... Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

ماذا حدث

شهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.