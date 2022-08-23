دوري NBA - بروكلين نيتس يعلن بقاء كيفين دورانت في الفريق

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

كيفين دورانت

أعلن بروكلين نيتس استمرار نجمه كيفين دورانت مع الفريق في الموسم المقبل وعدم رحيله.

وكشف بروكلين في بيان رسمي أن النادي عقد عدة اجتماعات مع دورانت في حضور مالك النادي والمدير العام للفريق.

وأسفرت الاجتماعات عن قرار استمرار كيفين دورانت مع بروكلين نيتس.

أخبار متعلقة
دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز دوري NBA – للسنة العاشرة على التوالي.. 45 مباراة في مواعيد مبكرة من أجل المشاهد العربي دوري NBA - ذا أثليتك: ليبرون جيمس يجدد عقده مع ليكرز براتب خرافي

وكان دورانت تقدم بطلب لإدارة فريقه من أجل المتاجرة به خلال فترة الانتقالات الجارية.

وانتقل دورانت إلى بروكلين قبل 3 مواسم.

ويعد دورانت أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA خلال المواسم العشرة الماضية.

وفاز دورانت بلقب NBA مرتين مع فريقه السابق جولدن ستيت واريورز، كذلك حصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة.

وشارك 12 مرة في مباراة كل النجوم، وتم اختياره 6 مرات للفريق الأول لأفضل اللاعبين في الدوري.

طالع أيضا

حقيقة الممر الشرفي من الاتحاد للزمالك

حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

10 أندية مهددة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف

الزمالك يعلن صفقتين

كلوب: لهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد

NBA كيفين دورانت
نرشح لكم
عودة إلى أم الدنيا.. ستيف كير يشارك في معسكر سلة بلا حدود المقام بالقاهرة دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز دوري NBA - ذا أثليتك: ليبرون جيمس يجدد عقده مع ليكرز براتب خرافي NBA - قمة بين كيري وليبرون في افتتاح البطولة.. جولدن ستيت يواجه ليكرز NBA - دورانت يطلب الرحيل من بروكلين أو إقالة المدرب NBA - عرض من بوسطن لضم دورانت من بروكلين NBA - بروكلين يريد "أكبر صفقة في التاريخ" للتخلي عن دورانت NBA - ليجتمع مجددا مع ليبرون.. ليكرز يطلب ضم كايري إيرفينج من بروكلين نيتس
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي: رحيل لياو؟ أفكر في المباريات المقبلة.. ولسنا ريال مدريد بعد 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائي بيراميدز يغيب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف 6 ساعة | الكرة المصرية
حسام حسن: تولينا في ظروف صعبة.. وأهنئ الزمالك وجماهيره 6 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: هناك صفقات من الدوري المصري وهذا ما أجل تحرك الزمالك نحوها 6 ساعة | الكرة المصرية
تاكيس جونياس: هدفنا إنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة رغم الظروف الصعبة 6 ساعة | الكرة المصرية
محمد عباس حكما لمباراة طلائع الجيش والأهلي 6 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الإسباني – قطار بيتيس لا يتوقف.. وأسباس يهدي سيلتا فوزه الأول 6 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر أليجري: علينا أن نبقى هادئين لأننا لن نصل لهدفنا أمام روما 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا