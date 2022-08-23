دوري NBA - بروكلين نيتس يعلن بقاء كيفين دورانت في الفريق

أعلن بروكلين نيتس استمرار نجمه كيفين دورانت مع الفريق في الموسم المقبل وعدم رحيله.

وكشف بروكلين في بيان رسمي أن النادي عقد عدة اجتماعات مع دورانت في حضور مالك النادي والمدير العام للفريق.

وأسفرت الاجتماعات عن قرار استمرار كيفين دورانت مع بروكلين نيتس.

وكان دورانت تقدم بطلب لإدارة فريقه من أجل المتاجرة به خلال فترة الانتقالات الجارية.

وانتقل دورانت إلى بروكلين قبل 3 مواسم.

ويعد دورانت أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA خلال المواسم العشرة الماضية.

وفاز دورانت بلقب NBA مرتين مع فريقه السابق جولدن ستيت واريورز، كذلك حصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة.

وشارك 12 مرة في مباراة كل النجوم، وتم اختياره 6 مرات للفريق الأول لأفضل اللاعبين في الدوري.

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