مصدر من الاتحاد لـ في الجول: ممر شرفي للزمالك بعد الفوز بالدوري

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 16:26

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري والزمالك

ينوي نادي الاتحاد السكندري عمل ممر شرفي للزمالك قبل مواجهة الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة 32 من الدوري المصري.

وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه بعد هزيمة بيراميدز من فيوتشر أمس الإثنين.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "سيتم عمل ممر شرفي لنادي الزمالك بعد فوزه ببطولة الدوري".

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ودخل الزمالك الموسم دون صفقات جديدة مع إيقاف القيد، لكنه تغلّب على الظروف وحصد لقب الدوري.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في استاد القاهرة مساء الثلاثاء، ثم يلتقي بالمصري في الجولة 33، وبعده إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري في الدور الأول للدوري.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الغني.

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