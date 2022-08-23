كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

توني كروس

شدد الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد أنه لا ينوي التراجع عن الاعتزال الدولي مشيرا لاستبعاد رحيله عن النادي الملكي.

وقال توني كروس في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "القرار الذي اتخذته بالاعتزال الدولي ما زال قائما".

وأعلن توني كروس اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا بعد نهاية اليورو الماضي.

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وأضاف "ما كنت أستبعده هو انتقالي خارج صفوف ريال مدريد. لقد استبعدتها تماما".

وتابع "سأفكر في البقية، ما زال أمامي بعض الوقت".

وينتهي تعاقد توني كروس مع ريال مدريد في صيف 2023.

كروس انتقل لصفوف ريال مدريد في 2014 قادما من بايرن ميونيخ ليلعب 367 مباراة، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفاز ابن الـ32 عاما بـ18 بطولة مع الفريق الملكي.

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