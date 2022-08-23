كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد

شدد الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد أنه لا ينوي التراجع عن الاعتزال الدولي مشيرا لاستبعاد رحيله عن النادي الملكي.

وقال توني كروس في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "القرار الذي اتخذته بالاعتزال الدولي ما زال قائما".

وأعلن توني كروس اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا بعد نهاية اليورو الماضي.

وأضاف "ما كنت أستبعده هو انتقالي خارج صفوف ريال مدريد. لقد استبعدتها تماما".

وتابع "سأفكر في البقية، ما زال أمامي بعض الوقت".

وينتهي تعاقد توني كروس مع ريال مدريد في صيف 2023.

كروس انتقل لصفوف ريال مدريد في 2014 قادما من بايرن ميونيخ ليلعب 367 مباراة، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفاز ابن الـ32 عاما بـ18 بطولة مع الفريق الملكي.

طالع أيضا

حقيقة الممر الشرفي من الاتحاد للزمالك

حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

10 أندية مهددة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف

الزمالك يعلن صفقتين

كلوب: لهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد