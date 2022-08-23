بعد توقف 255 يوما.. عودة الدوري الأوكراني

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

الدوري الأوكراني

عاد الدوري الأوكراني مرة جديدة بعد غياب 255 يوما بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وافتتح الدوري بمواجهة جمعت بين شاختار دونيتسك ومينتاليستا 1925 في الجولة الأولى وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

المباراة أقيمت بدون جماهير بسبب احتمالية حدوث قصف حول ملعب المباراة في أي توقيت، وسيستكمل الدوري بالكامل بدون حضور جماهيري.

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المباراة الأخيرة التي أقيمت في الدوري الأوكراني كانت يوم 12 ديسمبر الماضي بين كولوس كفاليفكا وميناي قبل أن يتم إلغاء الدوري بسبب اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ويعد دينامو كييف هو بطل آخر نسخة مكتملة من الدوري والتي كانت في موسم 2020/2021.

ويحمل دينامو كييف الرقم القياسي كأكثر نادي تتويجا بالدوري الأوكراني بـ 15 لقبا وبفارق لقبين عن شاختار الذي توج 13 مرة.

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