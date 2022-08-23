التشكيل - أوكلي يقود المقاولون العرب.. وثنائية هجومية لـ فاركو

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقود النيجيري جون أوكلي هجوم المقاولون العرب أمام فاركو في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب المقاولون العرب.

بينما يبدأ شكري نجيب وأحمد شريف في هجوم فاركو أمام ذئاب الجبل.

أخبار متعلقة
تشكيل سموحة - حمدي وكناريا في الوسط.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الجونة تشكيل الجونة - رزق ظهير أيمن.. وخالد قمر بديل في مهمة الإنقاذ أمام سموحة مصدر من الاتحاد لـ في الجول: ممر شرفي للزمالك بعد الفوز بالدوري الحادية عشر.. أسوان يتعاقد مع محمود بن والي

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد سمير – محمود عزت – فاروقا نور الدين

الوسط: أمير عابد – أحمد الشيمي – محمود عبد العزيز – محمد هاني تريكة

الهجوم: أحمد داودا – جون أوكلي - لويس إدوارد

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد صغيري

الوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - أحمد محمد "البحراوي"

الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

في المركز الخامس عشر يتواجد المقاولون العرب برصيد 29 نقطة ويأمل في الانتصار للابتعاد خطوة عن مراكز القاع.

طالع أيضا

حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

10 أندية مهددة بسبب قوانين اللعب المالي النظيف

الزمالك يعلن صفقتين

الهلال يدشن شعاره الجديد

كلوب: لهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد

المقاولون العرب فاركو في الدوري الدوري المصري التشكيل
نرشح لكم
مباشر في الدوري - المقاولون يستضيف فاركو.. وسموحة أمام الجونة تشكيل سموحة - حمدي وكناريا في الوسط.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الجونة تشكيل الجونة - رزق ظهير أيمن.. وخالد قمر بديل في مهمة الإنقاذ أمام سموحة مصدر من الاتحاد لـ في الجول: ممر شرفي للزمالك بعد الفوز بالدوري الحادية عشر.. أسوان يتعاقد مع محمود بن والي استعدادا للموسم الجديد.. بتروجت يعلن التعاقد مع 16 صفقة جديدة مصدر من الأهلي لـ في الجول: فسخ تعاقد بيرسي تاو؟ لا زال على قوة النادي فيتوريا يزور نادي إنبي.. وجلسة مع فييرا
أخر الأخبار
دوري NBA - بروكلين نيتس يعلن بقاء كيفين دورانت في الفريق 5 دقيقة | NBA
مباشر في الدوري - المقاولون يستضيف فاركو.. وسموحة أمام الجونة 6 دقيقة | الكرة المصرية
كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد توقف 255 يوما.. عودة الدوري الأوكراني 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - أوكلي يقود المقاولون العرب.. وثنائية هجومية لـ فاركو 39 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سموحة - حمدي وكناريا في الوسط.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الجونة 45 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الجونة - رزق ظهير أيمن.. وخالد قمر بديل في مهمة الإنقاذ أمام سموحة 46 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: ممر شرفي للزمالك بعد الفوز بالدوري 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا