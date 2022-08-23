التشكيل - أوكلي يقود المقاولون العرب.. وثنائية هجومية لـ فاركو

يقود النيجيري جون أوكلي هجوم المقاولون العرب أمام فاركو في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب المقاولون العرب.

بينما يبدأ شكري نجيب وأحمد شريف في هجوم فاركو أمام ذئاب الجبل.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد سمير – محمود عزت – فاروقا نور الدين

الوسط: أمير عابد – أحمد الشيمي – محمود عبد العزيز – محمد هاني تريكة

الهجوم: أحمد داودا – جون أوكلي - لويس إدوارد

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد صغيري

الوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - أحمد محمد "البحراوي"

الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

في المركز الخامس عشر يتواجد المقاولون العرب برصيد 29 نقطة ويأمل في الانتصار للابتعاد خطوة عن مراكز القاع.

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