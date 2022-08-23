تشكيل الجونة - رزق ظهير أيمن.. وخالد قمر بديل في مهمة الإنقاذ أمام سموحة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

الجونة - طلائع الجيش

يبدأ محمد رزق كظهير أيمن مع الجونة أمام سموحة، فيما يقود أرنو راندريانانتيناينا الهجوم.

أعلن طلعت يوسف مدرب الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

تشكيل طلعت يوسف، شهد البدء بـ أرنو راندريانانتيناينا في الهجوم، فيما يحرس عماد السيد المرمى.

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ويبدأ محمد رزق كظهير أيمن، فيما يبدأ إسلام محارب كظهير أيسر.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حارس: عماد السيد.

الدفاع: محمد رزق – عمرو طارق – لؤي وائل – إسلام محارب.

الوسط: نور السيد – علي زعزع.

أمامهما: إسلام عبد النعيم – ناصر ناصر – كريم طارق.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا.

ويحتاج الجونة للفوز بأي طريقة للخروج من مأزق صراع البقاء، إذ يحتل الفريق المركز الـ16 برصيد 29 نقطة، وهو نفس رصيد المقاولون العرب صاجب المركز الـ15.

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