الحادية عشر.. أسوان يتعاقد مع محمود بن والي

أعلن نادي أسوان تعاقده مع محمود بن والي قادما من فريق المدينة الليبي.

ويلعب اللاعب الليبي ابن الـ27 عاما في مركز قلب الدفاع.

ولعب بن والي لأندية أهلي طرابلس والنصر الليبي بجانب ارتداء قميص المنتخب في 2018.

ولعب بن والي سبع مباريات في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وتعد هذه الصفقة هي الحادية عشر لنادي أسوان بعد أن نجح الفريق الجنوبي في ضم كل من، الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار.

ويواصل أسوان الاستعداد للموسم الجديد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني حيث من المقرر أن ينهي معسكرة غدا الأربعاء.

وحسم أسوان تأهله إلى الموسم الجديد من الدوري المصري عن مجموعة الصعيد.

وكان الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة أسوان قد أعلن عبر FilGoal.com عن نية النادي في ضم 15 صفقة جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ويتولى ربيع ياسين القيادة الفنية لفريق أسوان ويعاونه أحمد مصطفى بيبو الصاعد بالفريق إلى الممتاز.

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