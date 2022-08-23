كرة سلة - الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي أرماند

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع المحترف الأمريكي سيان أرماند لدعم فريق كرة السلة.

ومن المنتظر أن يدعم أرماند زعيم الثغر في البطولة العربية بجانب المحترف الأساسي كيندال ديكيس.

ويبلغ أرماند من العمر 30 عاما وطوله 193 سم.

وبدأ اللاعب مسيرته في 2014 بعد أربع سنوات في فرق الجامعات.

لعب في الدوريات التركية والألمانية والفرنسية والإسبانية والروسية.

ويشارك الاتحاد السكندري بجانب الأهلي من مصر في البطولة العربية.

وكان زعيم الثغر قد خسر لقب دوري السوبر الموسم الماضي في السلسلة النهائية أمام الأهلي.

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