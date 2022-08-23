لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يفضل تشالوباه وأكانجي على أتشيربي

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

إنتر - ليتشي

يفضل نادي إنتر التعاقد مع تريفو تشالوباه مدافع تشيلسي أو مانويل أكانجي مدافع بوروسيا دورتموند عن التعاقد مع فرانشيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو.

تريفوه تشالوباه

النادي : تشيلسي

مانويل اكانجي

النادي : بوروسيا دورتموند

فرانشيسكو أتشيربي

النادي : لاتسيو

إنتر ميلان

ولا زال إنتر ولاتسيو يتفقان على صيغة إعارة أتشيربي، وسيعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسؤولي إنتر اليوم الثلاثاء.

ولا يمتلك أتشيربي علاقة جيدة مع ماوريسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو وكذلك الجماهير ما يزيد من احتمالية رحيله.

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وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن إنتر يضع في أجندته كل من تشالوباه ومانويل أكانجي مدافع بوروسيا دورتموند أيضا.

وأوضح التقرير أن تشيلسي لا يود إرسال لاعبه بصيغة الإعارة صوب إنتر.

بينما رفض أكانجي تجديد تعاقده مع الفريق الألماني، ويرغب دورتموند في بيع مدافعه السويسري مقابل 15 مليون يورو.

وقرر إنتر عدم التخلي عن مدافعه ميلان شكرينيار ولا زال يبحث عن مدافع يعوض رحيل أندريا رانوكيا.

وبدأ إنتر الموسم بانتصارين بالفوز على ليتشي وسبيزيا، ويتصدر ترتيب المسابقة رفقة نابولي وروما.

ويلتقي إنتر في الجولة الثالثة مع لاتسيو على ملعب الأولمبيكو يوم السبت المقبل.

وعزز الفريق صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بضم 5 صفقات: رومليو لوكاكو وكريستيان أسلاني وراؤول بيلانوفا على سبيل الإعارة وأندري أونانا وهنريك ميختاريان في صفقة انتقال حر.

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