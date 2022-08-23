استعدادا للموسم الجديد.. بتروجت يعلن التعاقد مع 16 صفقة جديدة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 13:46

كتب : رضا السنباطي

بتروجت

أعلن نادي بتروجت تعاقده مع 16 لاعبا جديدا استعدادا للمشاركة في دوري الدرجة الثانية بالموسم الجديد.

وكان بتروجت قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية في 2018/2019.

وجاءت صفقات بتروجت كالآتي

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- وينفول كوبينا قادما من سيراميكا كليوباترا

- محمد شريف قادما من نادي زد

- محمد عثمان قادما من نوروز العراقي

- إسماعيل بامبا قادما من الداخلية

- أحمد مجدي قادما من المقاولون العرب

- إبراهيم سليمان قادما من دكرنس

- محمد طارق أبو العز قادما من الإنتاج الحربي

- محمود صقر قادما من النصر

- محمود غالي قادما من وادي دجلة

- محمد الكومي قادما من الداخلية

- توفيق محمد قادما من عجمان الإماراتي

- طارق أبو غنيمة قادما من شباب رفح الفلسطيني

- محمد جمال الكارتة قادما من وادي دجلة

- محمود دعبة قادما من بايونيرز

- جابر سالم قادما من المصري بالسلوم

- خالد أبو زيادة قادما من الإنتاج الحربي

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وحصل بتروجت على المركز الثاني بمجموعة القاهرة خلال الموسم الماضي.

وأعلن اتحاد الكرة أن الموسم المقبل سيكون الأخير بنظام الثلاث مجموعات في دوري الدرجة الثانية، وسيتحول إلى دوري من مجموعة واحدة بداية من موسم 2023/2024.

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