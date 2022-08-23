فيتوريا يزور نادي إنبي.. وجلسة مع فييرا

زار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، مقر نادي إنبي.

واجتمع فيتوريا بالجهاز الفني للفريق بقيادة مواطنه البرتغالي فييرا، في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وعبد الناصر محمد مدير الكرة بـ إنبي.

وأجرى جهاز المنتخب جولة تفقدية لملعب تدريب النادي.

وتحدث الثنائي فيتوريا وفييرا عن بعض الأمور الفنية بنادي إنبي والدوري المصري ومستوى بعض اللاعبين.

وسبق أن زار المدرب البرتغالي مقر نادي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وكذلك الأهلي والزمالك.

وبدأ سلسلة زيارات فيتوريا بأندية الإسكندرية: الاتحاد وسموحة وفاركو.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد كلف الشركة الراعية بالبحث عن وديتين متوسطا المستوى لخوضهما خلال المعسكر.

ومن المنتظر أن يبدأ معسكر منتخب مصر من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

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