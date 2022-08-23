سانشو: أظهرنا ردة الفعل اللازمة أمام ليفربول.. وهذا ما حدث حين أسقطت ميلنر

أبدى جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سانشو في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "هذا يعني الكثير. لم تسر الأمور بشكل جيد في أول مباراتين ولذلك كان يجب أن نقلب الأوضاع".

وأضاف "في الأسبوع الماضي تألمنا كثيرا وعلمنا أننا يجب علينا أن نرد على ما حدث، واليوم أظهرنا للجماهير ما يمكننا فعله".

وعن هدفه ومراوغته لجيمس ميلنر قال: "لم أكن أدرك كم أملك من الوقت، ولكن حين أسقطت المدافع كنت أحتاج التركيز للإنهاء".

وتابع "هذا يعني الكثير لنا. يمكنك رؤية رد فعل الجماهير. حصلنا على 3 نقاط ولكن الآن يجب أن نركز في المباراة القادمة".

واختتم "يجب أن نلعب بنفس الطريقة في كل مباراة. أنا سعيد بالفوز والآن يمكننا المضي قدما".

وسجل هدفي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 16 وماركوس راشفورد في الدقيقة 53، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بعد هزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد، فيما لا يزال ليفربول بلا فوز بعد تعادلين مع فولهام وكريستال بالاس.

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