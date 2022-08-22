دياب لـ في الجول: الزمالك يتسلم درع الدوري بعد مباراة الاتحاد حال فوزه

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن موقف تسليم درع الدوري المصري غدًا الثلاثاء.

ويستقبل الزمالك نظيره الاتحاد في استاد القاهرة مساء الثلاثاء، والفوز يكفيه للتتتويج باللقب رسميًا.

وقال دياب لـ FilGoal.com في تصريح مقتضب: "الزمالك سيتسلم درع الدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري حال تتويجه باللقب رسميًا".

وأضاف: "في حال عدم فوز الزمالك بالمباراة، ستتأجل مراسم التتويج".

وقد يفوز الزمالك بلقب الدوري اليوم الإثنين حال عدم فوز بيراميدز على مضيفه فيوتشر.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 75 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

ويتفوق الزمالك على بيراميدز في المواجهات المباشرة، حيث فاز عليه ذهابا 3-2 وإيابا 3-0، وبالتالي التساوي يضمن له اللقب.







































































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