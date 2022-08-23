إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم بالكامل كالآتي

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد: محمود أبو الرجال

حكم مساعد: سمير جمال

حكم رابع: محمود وفا

حكم فيديو: محمد الصباحي

مساعد حكم فيديو: هاني العراقي

وأدار إبراهيم نور الدين 17 مباراة في الدوري خلال الموسم الحالي.

الحكم صاحب الـ 43 عاما أدار 3 مباريات للزمالك خلال الموسم الحالي حقق خلالهم الفوز بالكامل.

بينما نور الدين مباراتين للاتحاد السكندري ونجح الفريق الأخضر خلالهما في الفوز بمباراة وخسر في واحدة أخرى.

وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه بعد هزيمة بيراميدز من فيوتشر.

ودخل الزمالك الموسم دون صفقات جديدة مع إيقاف القيد، لكنه تغلّب على الظروف وحصد لقب الدوري.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في استاد القاهرة مساء الثلاثاء، ثم يلتقي بالمصري في الجولة 33، وبعده إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة.

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