ستواني يكتب التاريخ مع جيرونا.. وألميريا يحصد أول نقطة في الدوري الإسباني

فاز جيرونا على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب مونتيليفي، بختام الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وسجّل كريستيان ستواني، ودومينجوش دوارتي -بالخطأ في مرماه-، وفالنتين كاستيانوس أهداف جيرونا. فيما سجّل إينيس أونال هدف خيتافي الوحيد.

ليحصد جيرونا أول 3 نقاط ويرتقي للمركز الثامن، فيما ظل رصيد خيتافي صفريًا واستقر في قاع الجدول.

جيرونا افتتح التسجيل بعد مرور 42 دقيقة بواسطه قائده وهدّافه ستواني.

ليرفع ستواني رصيده إلى 41 هدفًا بقميص جيرونا بالدوري الإسباني، من إجمالي 88 هدفًا سجلهم الفريق عمومًا في القسم الأول، بنسبة 46% من أهداف النادي الكتالوني، وهو صاحب أعلى نسبة تهديفية لنادٍ واحد على مر تاريخ المسابقة.

ووصل ستواني إلى 83 هدفًا عمومًا في الدوري الإسباني، وهو صاحب المركز الثالث بين لاعبي أوروجواي بعد لويس سواريز (177 هدفًا)، ودييجو فورلان (128 هدفًا).

في الشوط الثاني زادت متابع جيرونا بهدفٍ ثانٍ غريب سجّله البرتغالي دوارتي بالخطأ في مرماه بعد عرضية ميجيل جوتييريز بالدقيقة 47.

ويعد ذلك الهدف هو العكسي الأول الذي يستفيد منه جيرونا في تاريخه بالدوري الإسباني الممتاز.

الإثارة تواصلت في الدقيقة 52 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لـ جيرونا بعد سقوط ستواني داخل منطقة الجزاء.

لكن بعدها مراجعة تقنية الفيديو تبيّن أن ستواني هو من ارتكب المخالفة في حق ماورو أرامباري، وبالتالي تم إلغاء الضربة.

في المقابل، سجّل أونال لـ خيتافي في الدقيقة 57، لكن العودة لتقنية الفيديو أثبتت وجود مخالفة سابقة ارتكبها أرامباري وبالتالي تم إلغاء الهدف.

جيرونا واصل تفوقه، فأضاف هدفًا ثالثًا في الدقيقة 64 عن طريق الأرجنتيني كاستيانوس القادم من لوس أنجلوس الأمريكي في سوق الانتقالات الصيفية.

قبل أن يقلّص أونال الفارق لـ خيتافي بهدفٍ شرعي هذه المرة في الدقيقة 73.

وعرفت المباراة إشهار بطاقة حمراء في وجه الأرجنتيني فابريزيو أنيليري بعد تدخل عنيف على يان كوتو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي مباراة أخرى، تعادل ألميريا أمام مضيفه إلتشي بهدف لكل طرف في ملعب مارتينيز فاليرو.

ألميريا تقدّم بواسطة هدّافه النيجيري عمر صادق في الدقيقة 23 بضربة رأسية بعد عرضية لوكاس روبيرتوني، ليسجل أو أهدافه في القسم الأول.

لكن التعادل جاء سريعًا بتسديدة يسارية جميلة بالدقيقة 30 لـ أليكس كويادو لاعب برشلونة المعار إلى إلتشي.

ليكون كويادو قد سجّل آخر أهداف غرناطة في دوري الموسم الماضي، وأول أهداف إلتشي في دوري الموسم الحالي.

وشهدت الدقيقة 32 طرد أليكس سينتييس لاعب ألميريا من على مقاعد البدلاء بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

ودفع روبي المدير الفني لـ ألميريا في الشوط الثاني بالصفقة الجديدة ليو بابتيستاو بعد تسجيله، لكن النتيجة لم تتغير.

ليكون ألميريا قد فشل في الفوز على إلتشي طوال تاريخه في القسم الأول، إذ تعادل معه 3 مرات وخسر مرتين.

وحصد ألميريا أول نقطة له بعد عودته للدوري الممتاز، إذ خسر في الجولة الأولى أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

كما حصد إلتشي نقطته الأولى بعد خسارته أمام ريال بيتيس 0-3 في أول جولة.

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