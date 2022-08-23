تين هاج يقتحم التاريخ وراشفورد يكسر الصيام.. أبرز أرقام فوز مانشستر يونايتد على ليفربول

خلف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد العديد من الأرقام، في قمة منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 16 وماركوس راشفورد في الدقيقة 53، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

بات إريك تين هاج أول مدرب لمانشستر يونايتد يحقق أول فوز رسمي له مع الفريق أمام ليفربول.

أنهى ماركوس راشفورد فترة استمرت لمدة 997 دقيقة بلا تسجيل في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد.

ويرجع آخر هدف سجله راشفورد إلى مباراة وست هام يونايتد في يناير الماضي.

فقط ليستر سيتي (6 أهداف) تلقى أهداف من راشفورد أكثر من ليفربول (5).

وفقط واين روني (6 أهداف) سجل أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول بقميص مانشستر يونايتد أكثر من راشفورد.

وسجل راشفورد أهدافه الخمسة ضد ليفربول على ملعب أولد ترافورد.

أما عن هزائم ليفربول الأربع تحت قيادة يورجن كلوب، فقد أتت على يد 4 مدربين مختلفين: لويس فان خال (يناير 2016) - جوزيه مورينيو (مارس 2018) - أولي جونار سولشاير (يناير 2021) - إريك تين هاج (أغسطس 2022).

فشل ليفربول في تحقيق فوز في أول 3 مباريات له بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ بداية موسم 2012-2013 مع برندان رودجرز.

وعانى ليفربول هزيمته الأولى في 22 مباراة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه هي الهزيمة الأولى في عام 2022.

ليفربول خسر 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد، أكثر بثماني هزائم أمام أي خصم آخر في تاريخ المسابقة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بعد هزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد، فيما لا يزال ليفربول بلا فوز بعد تعادلين مع فولهام وكريستال بالاس.

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