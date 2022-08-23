تين هاج يقتحم التاريخ وراشفورد يكسر الصيام.. أبرز أرقام فوز مانشستر يونايتد على ليفربول

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

خلف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد العديد من الأرقام، في قمة منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 16 وماركوس راشفورد في الدقيقة 53، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

بات إريك تين هاج أول مدرب لمانشستر يونايتد يحقق أول فوز رسمي له مع الفريق أمام ليفربول.

أخبار متعلقة
مرحبا تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول ويحقق فوزه الأول هذا الموسم يوفنتوس يسقط النقاط مبكرا ويتعادل مع سامبدوريا إصابة خطيرة لمدافع أتالانتا بعد تدخل أوريجي العنيف

أنهى ماركوس راشفورد فترة استمرت لمدة 997 دقيقة بلا تسجيل في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد.

ويرجع آخر هدف سجله راشفورد إلى مباراة وست هام يونايتد في يناير الماضي.

فقط ليستر سيتي (6 أهداف) تلقى أهداف من راشفورد أكثر من ليفربول (5).

وفقط واين روني (6 أهداف) سجل أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول بقميص مانشستر يونايتد أكثر من راشفورد.

وسجل راشفورد أهدافه الخمسة ضد ليفربول على ملعب أولد ترافورد.

أما عن هزائم ليفربول الأربع تحت قيادة يورجن كلوب، فقد أتت على يد 4 مدربين مختلفين: لويس فان خال (يناير 2016) - جوزيه مورينيو (مارس 2018) - أولي جونار سولشاير (يناير 2021) - إريك تين هاج (أغسطس 2022).

فشل ليفربول في تحقيق فوز في أول 3 مباريات له بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ بداية موسم 2012-2013 مع برندان رودجرز.

وعانى ليفربول هزيمته الأولى في 22 مباراة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه هي الهزيمة الأولى في عام 2022.

ليفربول خسر 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد، أكثر بثماني هزائم أمام أي خصم آخر في تاريخ المسابقة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بعد هزيمتين أمام برايتون وبرينتفورد، فيما لا يزال ليفربول بلا فوز بعد تعادلين مع فولهام وكريستال بالاس.

اقرأ أيضا:

تصريح مثير من صلاح

هل يتسلم الزمالك درع الدوري أمام الاتحاد

موقف الأهلي من استمرار سواريش

عودة محترف الزمالك أمام الاتحاد

ماركوس راشفورد إريك تين هاج الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول
نرشح لكم
راشفورد: حماس الجماهير بسبب أن الخصم ليفربول أعطانا الدافع للاستمرار روبرتسون غاضبا: يجب أن نتوقف عن استقبال الأهداف كلوب: هدف راشفورد أتى من تسلل يصعب تقبله.. ولهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد سانشو: أظهرنا ردة الفعل اللازمة أمام ليفربول.. وهذا ما حدث حين أسقطت ميلنر مرحبا تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول ويحقق فوزه الأول هذا الموسم حوار – صلاح: الفوز بهذه الجائزة أسعدني أكثر من أي مرة.. ولا أطالب الناس أن يأخذوني قدوة التشكيل - صلاح يقود هجوم ليفربول.. رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد بيلد: مانشستر يونايتد يتحرك لضم كيفن تراب
أخر الأخبار
راشفورد: حماس الجماهير بسبب أن الخصم ليفربول أعطانا الدافع للاستمرار 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون غاضبا: يجب أن نتوقف عن استقبال الأهداف ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب: هدف راشفورد أتى من تسلل يصعب تقبله.. ولهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
سانشو: أظهرنا ردة الفعل اللازمة أمام ليفربول.. وهذا ما حدث حين أسقطت ميلنر ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد ساعة | الكرة المصرية
ستواني يكتب التاريخ مع جيرونا.. وألميريا يحصد أول نقطة في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
تين هاج يقتحم التاريخ وراشفورد يكسر الصيام.. أبرز أرقام فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سيدات وادي دجلة.. عن التأهل للأبطال وتباين الكرة النسائية الإفريقية وملاعب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي