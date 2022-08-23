محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه محمود علاء لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير الفريق عقب التتويج بلقب الدوري.

وتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه عقب هزيمة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون مقابل.

وكتب محمود علاء رسالة عبر حسابه على إنستاجرام قائلا: "دوري جمهور الزمالك قبل كل شيئ، دائما خلفنا ومعنا ولم تتركونا أبدا في محنة شكرا لكم، أبطال الـ 14".

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محمود علاء كان قد دخل في مناوشات مع جماهير الزمالك خلال مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا بسبب سوء أداء الفريق خلال تلك الفترة.

ودخل الزمالك الموسم دون صفقات جديدة مع إيقاف القيد، لكنه تغلّب على الظروف وحصد لقب الدوري.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في استاد القاهرة مساء الثلاثاء، ثم يلتقي بالمصري في الجولة 33، وبعده إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة.

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