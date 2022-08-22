حسن شحاتة: إنه دوري المعجزات.. واستمرار فيريرا مفتاح الاحتفاظ بالدوري

أبدى حسن شحاتة أسطورة كرة القدم المصرية، سعادته البالغة بتتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وفاز الزمالك ب الدوري المصري 2021\2022 بعد هزيمة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد.

وقال شحاتة عبر قناة المحور: "الزمالك مر بظروف صعبة كثيرة هذا الموسم بدايةً من إيقاف القيد، لكن كل أطراف المنظومة قامت بدورها على أكمل وجه بدايةً من مجلس الإدارة مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين وصولًا للجمهور، ولهذا أُطلق عليه دوري المعجزة".

وأضاف: "الزمالك قدّم مستويات مميزة وكان يفوز بالثلاثة والأربعة في كل مباراة".

وتابع: "أهم ما فعله فيريرا أنه لم يعتمد على لاعب بعينه، بل كان يحافظ على لاعبيه للمباريات التالية، ولم يكن يجامل أحدًا سواء رئيس النادي أو مجلس الإدارة، كان يطبق ما في رأسه".

وأتم: "كيف يحافظ الزمالك على لقبه الموسم المقبل؟ أهم شيء استمرار فيريرا".

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ويمتلك الزمالك 75 نقطة في صدارة المسابقة من 31 مباراة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الثاني من 31 مباراة.

وبالتالي تنتهي كل آمال بيراميدز في اللقب، ويتوج الزمالك بطلًا.

ودخل الزمالك الموسم دون صفقات جديدة مع إيقاف القيد، لكنه تغلّب على الظروف وحصد لقب الدوري.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في استاد القاهرة مساء الثلاثاء، ثم يلتقي بالمصري في الجولة 33، وبعده إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة.

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