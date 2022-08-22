مرحبا تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول ويحقق فوزه الأول هذا الموسم

حقق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على ضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي.

سجل هدفي مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 16 وماركوس راشفورد في الدقيقة 53، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

بذلك رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما تراجع ليفربول إلى المركز السادس عشر بنقطتين فقط.

سانشو والبداية

سدد كريستيان إريكسن ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 10 سدد أنتوني إيلانجا في القائم بعد بينية من برونو فيرنانديز.

استمر الطوفان الأحمر وتوج بهدف جادون سانشو بعد مراوغة رائعة شهدت سقوط جيمس ميلنر في محاولة لإبعاد الكرة، ليسجل الجناح هدف يونايتد الأول في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 18 حاول لويس دياز تسجيل التعادل ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وحاول إريكسن مرة أخرى من ركلة حرة ولكن تألق الحارس أليسون بيكر في إبعادها في الدقيقة 25.

ليساندرو ينقذ برونو

مرر محمد صلاح عرضية إلى جوردان هندرسون في الدقيقة 28 ولكن الأخير سدد بشكل سيئ بجوار القائم.

وفي الدقيقة 40 سدد صلاح ولكن أبعدها ليساندرو مارتينيز إلى ركنية.

كادت هذه الركنية أن تسفر عن هدف غريب، حيث حاول برونو فيرنانديز إبعادها ولكن ذهبت في طريق شباك يونايتد، ليبعدها ليساندرو مارتينيز على الخط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر 1-0.

راشفورد والثاني

مع بداية الشوط الثاني حل أنتوني مارسيال بدلا من أنتوني إيلانجا في صفوف مانشستر يونايتد.

وسريعا في الدقيقة 53 أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني بعد بينية جعلته ينفرد بأليسون قبل أن يسددها لتمر منه إلى المرمى.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو للهدف تم نفي وجود التسلل وتأكد قرار احتسابه.

كاد راشفورد أن يسجل مجددا في الدقيقة 56 من صناعة رافاييل فاران، ولكن أليسون تألق في الإبعاد.

وفي الدقيقة 59 أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديله الأول بنزول فابينيو بدلا من جوردان هندرسون.

تحركات على الجانبين

سدد فابينيو من ركنية في الدقيقة 67 بالرأس ولكن تألق دافيد دي خيا في التصدي.

وفي الدقيقة 71 حل فريد بدلا من جادون سانشو في صفوف الشياطين الحمر.

وأجرى كلوب تبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول فابيو كارفاليو بدلا من جيمس ميلنر.

وانطلق راشفورد في الدقيقة 76 وكاد أن يقتل المباراة ولكن تسديدته مرت فوق العارضة.

وسدد روبرتو فيرمينو في الدقيقة 79 ولكن تصدى دي خيا ببراعة.

صلاح يشعل الختام

سدد فابيو كارفاليو كرة تصدى لها دي خيا في الدقيقة 81، ليتابعها صلاح بالرأس في الشباك ويقلص الفارق.

وفي الدقيقة 85 سدد ترينت أليكساندر أرنولد لتمر الكرة بجوار القائم، فيما حل كوستاس تسيميكاس بدلا من أندرو روبرتسون.

على الناحية الأخرى دفع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بثلاثة لاعبين دفعة واحدة، هم كريستيانو رونالدو وأرون وان بيساكا ودوني فان دي بيك بدلا من ماركوس راشفورد وديوجو دالوت وكريستيان إريكسن.

المباراة منحت مانشستر يونايتد انتصاره الأول هذا الموسم بعد خسارتين أمام برايتون 2-1 وبرينتفورد 4-0.

على الناحية الأخرى استمرت بداية ليفربول المخيبة بعد تعادلين مع فولهام 2-2 وكريستال بالاس 1-1.













































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