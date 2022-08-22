لأول مرة في مسيرته الاحترافية.. بوياتا سيلعب في وطنه بلجيكا

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي عن ضم ديدريك بوياتا قادمًا من هيرتا برلين الألماني.

ووقّع بوياتا على عقدٍ يربطه بـ كلوب بروج لمدة 3 مواسم مقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ مليوني يورو.

Dedryck Boyata tekent tot 2025 bij Club! ✍🏻 Bienvenue, Dedryck! 😍 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 22, 2022

وبذلك يلعب بوياتا في بلاده بلجيكا على المستوى الاحترافي لأول مرة في مسيرته.

وانضم بوياتا إلى مانشستر سيتي في عمر السادسة عشر وظل في صفوفه حتى 2015.

وخاض بوياتا 35 مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي، ولعب معارًا خلال تلك الفترة لـ بولتون واندررز وتفينتي.

ورحل بوياتا عن سيتي في 2015 صوب سيلتك الاسكتلندي وفاز معه بـ 8 ألقاب مختلفة.

وتواجد بوياتا في هيرتا برلين منذ انضمامه إليه مجانًا في 2019.

وخاض بوياتا 76 مباراة مع هيرتا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

ويمتلك المدافع الدولي البلجيكي 31 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وتواجد في قائمة كأس العالم 2018 وشارك في كل مباريات دور المجموعات بتتويج فريقه.

كما تواجد في قائمة يورو 2020 وشارك في مباراتين في خط دفاع الشياطين الحمر.

وتوج كلوب بروج بالدوري البلجيكي الموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

ويضم كلوب بروج في صفوفه سيمون منيوليه حارس مرمى ليفربول السابق، وفيران جوتجلا مهاجم برشلونة السابق.

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