الإسماعيلي: نتهم منظم رحلة جماهير الأهلي.. وسنقدم مستندات تنفي صلة المحتجزين بالاعتداء

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 22:24

كتب : بسام أبو بكر

جماهير الإسماعيلي

أوضحت إدارة الشؤون القانونية بالنادي الإسماعيلي عن وضع المشجعين المحتجزين على خلفية أحداث الاعتداء على حافلة جماهير الأهلي قبل مباراة الفريق أمام الدراويش.

وقالت الإدارة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: "تم الاطلاع على نتائج التحقيقات والتي تم إجراؤها مع المشجعين المحتجزين".

وأضاف "سيتم التقدم غدا بكافة المستندات التي تثبت عدم وجود أي صلة لهؤلاء المحتجزين بالأحداث التي نشبت بين جماهير الفريقين".

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وأوضح "سيتم توجيه أصابع الاتهام لمنظم رحلة جماهير الفريق المنافس خصوصا أنه يعد السبب الرئيسي في إشعال فتيل الأزمة، وخاصة أنه لا يمت بصلة للنادي الأهلي".

وتابع "النائب العام سيتخذ قراره الفصل بتلك القضية في غضون الساعات القليلة القادمة بعد توضيح الصورة كاملة".

واختتم بيان النادي "تتمنى كافة جماهير وعشاق ومحبي الإسماعيلي من النائب العام سرعة الإفراج عن الطلاب المشجعين المقبوض عليهم خصوصا أنهم لم يتدخلوا

سواء من قريب أو بعيد بتلك الأحداث وهو ما سيتم توضيحه بالمستندات غدا من قبل المستشار القانوني أمام الجهات القضائية".

وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، قررت النيابة العامة إرجاء البت في إخلاء سبيل الجماهير المحتجزة للغد وذلك لاستكمال التحقيقات، وكلفت الأجهزة الأمنية بعمل التحريات اللازمة للتيقن من هوية مرتكبيها.

وتم القبض على عدد من المشجعين إثر اعتداء وقع على حافلة جماهير الأهلي قبل المباراة.

وتعادل الفريقان سلبيا أمس -الأحد- في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.

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