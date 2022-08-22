الاتحاد لـ في الجول: ننظم رحلات وتذاكر مجانية لمساندة الفريق أمام الزمالك

أعلن الاتحاد السكندري عن تنظيم رحلات لمساندة الفريق أمام الزمالك.

وقال محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الإدارة قررت توفير رحلات مجانية لدعم الفريق أمام الزمالك".

وأضاف: "أعلنا توفير تذاكر مجانية بجانب وسيلة الانتقالات للسفر إلى القاهرة.

ويحل الاتحاد ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة مساء الثلاثاء.

ويكفي الزمالك الفوز بأي نتيجة لحسم اللقب رسميا بغض النظر عن نتائج منافسيه.

وضمن الاتحاد السكندري البقاء في الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلي.

وصرح محمد نور المدرب العام للاتحاد لـ FilGoal.com: "الزمالك فريق كبير وبطل للدوري هذا الموسم بنسبة كبيرة، ومباراتنا معه ستكون صعبة بكل تأكيد".

وأكمل: "الزمالك يمتلك الكثير من مفاتيح اللعب، لكن يوجد ثغرات أيضًا سنعمل على استغلالها".

وتابع: "المباراة ستكون لإثبات الذات بالنسبة للاعبين خاصة بعد التخلص من الضغوط التي واجهتهم الفترة الماضية بعد ضمان البقاء".

وواصل: "نأمل أن نواصل الأداء الجيد أمام الزمالك، سنكون الفريق الأكثر هدوءًا، لأن الضغط سيكون على لاعبي الزمالك الذين يسعون لحسم الدوري".

وأتم: "صفوفنا مكتملة بعودة سعيدو سينبوريه من الإيقاف، وقد صرفت الإدارة أمس مكافأة اللاعبين عن مباراة البنك الأهلي".

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