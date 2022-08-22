فاز بالنقاط وخسر زانيولو.. روما يتجاوز كريمونيزي

فاز روما على ضيفه كريمونيزي بهدف دون رد في ملعب أوليمبيكو بالجولة الثانية للدوري الإيطالي.

وسجّل كريس سمولينج هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع روما رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة بالتساوي مع إنتر ميلان ونابولي.

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فيما ظل رصيد كريمونيزي سلبيًا دون رصيد حاله حال ليتشي ومونزا، وسامبدوريا الذي يواجه يوفنتوس بعد قليل.

وتلقى روما ضربة قوية مع نهاية الشوط الأول بإصابة نجمه نيكولو زانيولو في الكتف، بعد أيام قليلة من تعرض جورجينو فينالدوم لكسر في القدم.

ودخل ستيفان الشعراوي بديلًا لـ زانيولو بين الشوطين، وصاحب الأصولب المصرية كاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 56، لكن الكرة ارتدت من العارضة، قبل أن يفشل باولو ديبالا في المتابعة.

روما لم يتوقف حتى سجل الإنجليزي سمولينج هدف الانتصار في الدقيقة 65 برأسية بعد عرضية القائد لورينزو بيليجريني.

ودفع مورينيو بعدها بلاعبه المفضل نيمانيا ماتيتش بدلًا من ديبالا لتأمين خط الوسط.

ويلتقي روما في المباراة المقبلة بـ يوفنتوس في قمة الجولة يوم السبت.

من جانبه، يظهر كريمونيزي في الدوري الإيطالي الممتاز لأول مرة منذ 1996.

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