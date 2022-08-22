تشكيل يوفنتوس – كوستيتش أساسي لأول مرة أمام سامبدوريا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

فيليب كوستيتش - يوفنتوس

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة سامبدوريا في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل الدفع بالصربي فيليب كوستيتش جناح يوفنتوس الجديد أساسيًا لأول مرة، بعد أن شارك كبديل أمام ساسولو.

كما يشارك دانييلي روجاني في قلب الدفاع على حساب القائد ليوناردو بونوتشي.

ويبدأ الفرنسي أدريان رابيو في الوسط على حساب دينيس زكريا.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: دانيلو – دانييلي روجاني – بريمير – أليكس ساندرو

الوسط: ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو

الهجوم: خوان كوادرادو – دوشان فلاهوفيتش – فيليب كوستيتش

دكة البدلاء: كارلو بينسولو – جيوفاني جاروفاني – ماتيا دي شيليو – فيديريكو جاتي – ليوناردو بونوتشي – نيكولو روفيلا – فابيو ميريتي – دينيس زكريا – نيكولو فايولي – مويس كين – ماتياس سولي

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