التشكيل - صلاح يقود هجوم ليفربول.. رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستيانو رونالدو

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في قمة منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مواجهة ليفربول، فيما يلعب الثنائي رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز في الدفاع.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - أنتوني إيلانجا

البدلاء: توم هيتون - هاري ماجواير - لوك شو - أرون وان بيساكا - فريد - دوني فان دي بيك - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال - كريستيانو رونالدو.

فيما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - لويس دياز

ويغيب عن الريدز إبراهيما كوناتي وتياجو ألكانتارا بداعي الإصابة، وداروين نونيز بداعي الإيقاف.

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