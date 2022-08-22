بسام: من الصعب انضمامي لـ الزمالك إذا عاد أبو جبل.. وتراجع مستوى الشناوي طبيعي

شدد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش على أن حفاظه على نظافة شباكه في العديد من المباريات بالدوري المصري نتاج جهد جميع لاعبي فريقه والجهاز الفني.

وقال بسام عبر قناة الحياة: "الحفاظ على نظافة شباكي في 17 مباراة بالدوري نتاج عمل الفريق بالكامل داخل منظومة الجهاز الفني وتنفيذ تعليمات المدرب".

وأضاف "كنت قريب من الرحيل عن طلائع الجيش ووقعت رغبة انتقال إلى البنك الأهلي ولكن مفاوضات التجديد عادت وجددت تعاقدي وإذا تلقيت أحد العروض المناسبة لي وللنادي فلا يوجد مشكلة".

وواصل "الزمالك تواصل مع وكيلي منذ فترة كما يعرف الجميع ولكن الآن أي مفاوضات يجب أن تكون من خلال النادي".

وأشار "أي لاعب يحب الانتقال للأندية الجماهيرية، وبالتأكيد أريد اللعب في الأهلي أو الزمالك لأن هذا الأمر يكتب في تاريخ اللاعب ومسيرته الكروية ويجعله قريبا من المنتخب وهذا هو طموحي".

وأفصح "شعرت بالظلم بعد استبعادي من قائمة المنتخب في بداية الموسم وبعد ظهوري بشكل جيد في مباراة السوبر المصري".

وكشف "أبو جبل حارس مميز وإضافة لأي فريق ولكن إذا عاد للزمالك في ظل وجود محمد عواد سيكون من الصعب بالنسبة لي الانتقال للأبيض لأن المنافسة وقتها ستكون قوية وصعبة للغاية، ولكن في حالة عدم عودة أبو جبل أتمنى الانضمام للزمالك".

وأتم تصريحاته "تراجع مستوى محمد الشناوي طبيعي لأنه يلعب منذ كأس العالم بشكل متواصل دون الحصول على راحة في الأهلي والمنتخب ويخوض كل المواجهات الصعبة والقوية وطبيعي أن يمر بفترة تراجع بسيط، وأثق أنه سيعود بشكل قوية بعد الراحة لأنه أحد أفضل حراس إفريقيا".

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