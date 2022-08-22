فيديو في الجول - كيف أبرم برشلونة الصفقات رغم الأزمة الاقتصادية

صفقات كثيرة أبرمها برشلونة على رأسها روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ السابق.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

جويل كوندي وليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن ورافينيا.

كل هذه الأسماء كانت صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فكيف أبرم خوان لابورتا رئيس برشلونة كل هذه الصفقات رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي؟

هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com خلال هذا الفيديو.

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