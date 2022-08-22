22 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

محمد عمر - الاتحاد السكندري

أعلن محمد عمر قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلعب الاتحاد مع الزمالك غدا الثلاثاء

وجاءت قائمة الاتحاد:

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حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – صبحي سليمان - فارس السيد

الدفاع: عبد الله نصيب - السيد سالم - محمود شبانة - كريم يحيى - محمد مجدي - هشام صلاح - صبري رحيل - مورو ساليفو

الوسط: عبد الغني محمد - مروان عطية - أحمد ميسي - أحمد راشد - فوزي الحناوي - كريم الديب - خالد الغندور - إبراهيم حسن - سعيدو سومبوريه

الهجوم: بنجامين بواتينج – مابولولو

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري في الدور الأول للدوري.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الغني.

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