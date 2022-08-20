خبر في الجول - الزمالك يعتزم مخاطبة رابطة الأندية لزيادة عدد الجماهير أمام الاتحاد السكندري

السبت، 20 أغسطس 2022 - 14:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال لاعبي الزمالك بهدف في شباك فاركو

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك يجهز خطابا إلى رابطة الأندية المحترفة لنيل الموافقة على زيادة عدد الجماهير في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

يأتي ذلك كونه من الوارد أن يصبح لقاء حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي لصالح الأبيض.

بالتالي ترغب إدارة الزمالك في إتاحة الاحتفال باللقب مع أكبر قدر ممكن من الجماهير، وبناء عليه سيطلب النادي زيادة عدد الجماهير إلى 6 آلاف مشجع.

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ويسود الاعتقاد داخل أروقة النادي الأبيض بأن هذا الطلب لن يشكل أي أزمة، خاصة وأن الاتحاد السكندري ضمن البقاء في الدوري الممتاز.

ويحتاج الزمالك إلى نقطتين فقط لحسم لقب الدوري رسميا بصرف النظر عن نتائج بيراميدز، فيما يحتاج لنقطة واحدة كي يخرج الأهلي رسميا من السباق.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 75 نقطة من 31 مباراة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، و12 نقطة عن الأهلي الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويتفوق الزمالك على بيراميدز في المواجهات المباشرة، حيث فاز عليه ذهابا 3-2 وإيابا 3-0، وبالتالي التساوي يضمن له اللقب.

أما في حالة الأهلي، يتفوق الأحمر في المواجهات المباشرة، حيث فاز ذهابا 5-3 وتعادلا إيابا 2-2، وبالتالي الزمالك بحاجة لضمان فارق نقطة واحدة على الأقل.

أقصى رصيد يمكن لبيراميدز أن يبلغه هو 77 نقطة، أما أقصى رصيد متاح للأهلي هو 75 نقطة.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد في استاد القاهرة يوم الثلاثاء 23 أغسطس ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري.

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